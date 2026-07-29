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गांव में 12 घंटे बिजली गायब, ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री की प्रतीकात्मक निकाली अर्थी, महिलाओं का विलाप

शिवपुरी में बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, सिरसौद में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की फोटो लगाकर निकाली अर्थी, किया अंतिम संस्कार.

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ग्रामीणों ने ऊर्जामंत्री की प्रतीकात्मक निकाली अर्थी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:10 PM IST

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शिवपुरी: जिले के करैरा विधानसभा के सिरसौद क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. सोमवार को चक्काजाम के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर बुधवार सुबह ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की फोटो लगाकर प्रतीकात्मक अर्थी निकाली और पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकालने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इससे पहले अर्थी के सामने महिलाएं विलाप करती हुई दिखीं.

गांव में निकाली ऊर्जा मंत्री की अर्थी
प्रदर्शन की शुरुआत रामराजा मंदिर से हुई. यहां से ग्रामीण विधि-विधान के साथ अर्थी लेकर कुरयाना बस स्टैंड, मुख्य बाजार और अन्य मार्गों से होते हुए काली माता मंदिर पहुंचे. पूरे रास्ते ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए. काली माता मंदिर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने प्रतीकात्मक रूप से अर्थी का अंतिम संस्कार किया. इसके बाद भी विरोध यहीं नहीं रुका. सभी ग्रामीण पंचायत के बोरवेल पर पहुंचे और वहां सामूहिक रूप से स्नान किया.

शिवपुरी में बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि, सोमवार को किए गए चक्काजाम के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बिजली कटौती की समस्या जस की तस बनी हुई है. इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

दो दिन पहले किया था रोड जाम
बता दें कि, सिरसौद क्षेत्र में 10 से 12 घंटे हो रही बिजली कटौती से नाराज होकर आक्रोशित सिरसौद के ग्रामीणों ने सोमवार को सुबह करीब 6 बजे सिरसौद-पिछोर मार्ग जाम कर दिया था. जाम की सूचना मिलने पर अमोला थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सेंगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी मांगों पर अड़े रहे. कुछ देर बाद मौके पर करैरा के जेई घनश्याम दक्ष पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या सुनी. उनको आश्वासन दिया की उनकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाई जाएगी जल्दी समाधान करने का प्रयास होगा. इसके बाद चक्का जाम सुबह करीब 9:00 बजे समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका.

पर जेई के आश्वसन के बाद भी 48 घंटे बीत जाने के बाद गांव में पर्याप्त बिजली नहीं आई तो ग्रामीणों ने आज बुधवार को सिरसौद क्षेत्र में प्रदेश के ऊर्जा और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री की तस्वीर लगाकर प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया गया. सिरसौद पंचायत के सरपंच अतर सिंह लोधी ने बताया कि, ''सिरसौद क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा लगातार कटौती की जा रही है. 10 से 12 घंटे सिर्फ लाइट दी जा रही है. आश्वासन के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी हालत जस के तस रहे. चूंकी आज मैं बाहर हूं. मुझे आज सोशल मिडिया के माध्यम से वीडियो देखकर पता चला की ग्रामीणों ने आज गांव में ऊर्जा मंत्री की अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया है.

अमोला थाना प्रभारी योगेंद्र सेंगर ने बताया कि बताया कि, ''मामला संज्ञान में आया है, ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री की सांकेतिक शव यात्रा निकाली है. इस मामले में कानूनी पहलू समझकर, वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे.''

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