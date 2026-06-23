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नाइट ड्यूटी से लौट रहे शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर

पुलिस महकमे में पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत से शोक की लहर है. घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.

Shivpuri Police Station Incharge
मृतक पुलिस दरोगा विनोद शर्मा (Photo Source-Family)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 11:17 AM IST

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ऋषिकेश: टिहरी जनपद के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं, उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा सोमवार रात मुनि की रेती क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे. मंगलवार सुबह ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह अपने निजी वाहन से शिवपुरी चौकी की ओर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. टीम ने खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाया और वाहन तक पहुंची और विनोद शर्मा को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर फैल गई. विनोद शर्मा अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार और कार्यशैली के लिए जाने जाते थे. उनके आकस्मिक निधन से पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है.

चौकी प्रभारी विनोद शर्मा नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने निजी वाहन से शिवपुरी लौट रहे थे. रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. मामले की जांच की जा रही है तथा दुर्घटना के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.
-योगेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक, मुनि की रेती थाना-

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. पूरे क्षेत्र में इस दुखद घटना को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है.

चंपावत में SOG जवान की मौत: गौर हो कि बीते दिनों चंपावत जिले के बनबसा में एसओजी के जवान की जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गई थी. एसओजी के जवान को आनन-फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

पढ़ें-जिम में एक्सरसाइज करते समय SOG जवान की अचानक बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत

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