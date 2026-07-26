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टॉयलेट के बहाने पुलिस कस्टडी से भागे 3 आरोपी, खेत में लगाई दौड़, 2 को दबोचा

शिवपुरी में टॉयलेट के बहाने खेतों की ओर भागने लगे आरोपी, पुलिस ने 2 को पकड़ा लेकिन झांसा देकर 1 आरोपी हुआ फरार.

SHIVPURI CUSTODY ACCUSED ESCAPE
पुलिस कस्डटी से 3 आरोपी भागे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:57 PM IST

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शिवपुरी: एनएच-46 पर पुलिस हिरासत से आरोपियों के भागने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लुकवासा चौकी क्षेत्र में नेशनल हाइवे स्थित जैन भोजनालय के पास देवास पुलिस की कस्टडी से 3 आरोपी फिल्मी अंदाज में चकमा देकर खेतों की ओर भाग निकले. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और गौ-सेवकों की तत्परता से पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया लेकिन एक आरोपी फरार हो गया.

प्रेम-प्रसंग के मामले में हिरासत में थे आरोपी

​ग्वालियर के जलालपुर की रहने वाली एक शादीशुदा महिला (जिसका देवास में ससुराल है) अपने मासूम बच्चे को लेकर प्रेमी लल्ला जाटव के साथ घर से चली गई थी. इस संबंध में देवास जिले के बरोठा थाने में महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई थी. जांच में जुटी देवास पुलिस ने झांसी के मोठ क्षेत्र से महिला और उसके बच्चे सहित मुख्य आरोपी लल्ला जाटव को उसके 2 अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया था.

टॉयलेट के बहाने आरोपियों ने खेत में लगाई दौड़ (ETV Bharat)

टॉयलेट के बहाने खेत की ओर भगाने लगे आरोपी

पुलिस आरोपियों को सरकारी वाहन से वापस देवास लेकर जा रही थी. इसी दौरान लुकवासा चौकी क्षेत्र में एनएच-46 स्थित जैन भोजनालय पर आरोपियों के कहने पर पुलिस ने गाड़ी रुकवाई. आरोपियों ने पहले चाय पी और फिर टॉयलेट करने के बहाने झाड़ियों की ओर गए. पुलिस ने जैसे ही सतर्कता में थोड़ी ढील दी, तो तीनों अचानक पास के खेतों की ओर दौड़ लगा दिए.

चकमा देकर फरार हुआ एक आरोपी

खेतों की ओर ​आरोपियों को भागते देख देवास पुलिस ने तुरंत उनका पीछा किया. वहीं, होटल पर मौजूद गौ-सेवकों और स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्थिति को समझकर पुलिस का साथ दिया. काफी मशक्कत और घेराबंदी के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर 2 आरोपियों को खेत में ही दबोच लिया, जबकि मुख्य आरोपी लल्ला जाटव चकमा देकर फरार हो गया.

आरोपियों को देवास लेकर रवाना हुई पुलिस

इस ​घटना की सूचना मिलते ही लुकवासा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची. जिसके बाद देवास पुलिस, पकड़े गए दोनों आरोपियों, महिला और बच्चे को लेकर देवास के लिए रवाना हो गई है.

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