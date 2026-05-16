नकाबपोश बदमाशों की तरह घर में घुसी पुलिस, चेहरे पर बांधा गमछा और सीढ़ी का लिया सहारा
शिवपुरी के करेरा इलाके में अपराधियों को पकड़ने पुलिस वाले चोर की भांति दिनदहाड़े घर में दाखिल हुए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:50 PM IST
शिवपुरी : शिवपुरी के करैरा पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस वालों की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल. सायबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऐसी तरकीब निकाली, जिससे वे पहली नजर में चोर साबित होने लगे. पुलिस कार्रवाई के फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गए और जब ये फुटेज सोशल मीडिया पर तैरने लगे तो पुलिस को सफाई देनी पड़ी.
अधिकांश पुलिस वाले सादा वर्दी में
करैरा पुलिस थाने की टीम सायबर ठगों को पकड़ने के लिए पहुंची. इस दौरान कुछ पुलिस वाले ड्रेस में तो कुछ सादा वर्दी में थे. पुलिस ने पहले अपराधियों के घर जाकर आवाज लगाई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर घर में दाखिल होने की प्लानिंग की. पुलिस ने लकड़ी की सीढी मंगाकर घर में दाखिल होने के लिए छत का सहारा लिया. इस दौरान चूंकि बहुत तेज धूप थी, इसलिए पुलिस वाले चेहरे व सिर गमछे से ढंके थे.
पुलिस कार्रवाई CCTV में कैद
सामने के मकान में लगे CCTV में पुलिस कार्रवाई कैद हो गई. अगले दिन इसके फुटेज सोशल मीडिया पर चलने लगे तो लोगों ने पुलिस के इस तरीके पर सवाल उठाए. मामला गर्माने पर पुलिस का बयान सामने आया. पुलिस ने सफाई दी कि यह जाल उन लोगों तक पहुंचने के लिए बिछाया था, जो लोग दूसरे लोगों को सायबर ठगी का शिकार बनाते हैं. धूप की वजह से पुलिस ने अपने मुंह पर सफेद कपड़ा बांध रखा था. इसके साथ ही ज्यादातर पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे.
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एसडीओपी ने भी दी सफाई
बाद में पुलिस ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं. मुखबिर की सूचना पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी. दरवाजा नहीं खोलना और आरोपियों को शरण देने की स्थिति दिखी तो पुलिस को जबरन घर में घुसना पड़ा. करैरा एसडीओपी प्रशांत शर्मा का कहना है "पुलिस को मजबूरी में घर में दाखिल होना पड़ा. हमारी टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची थी. जिस मकान में वह छुपा हुआ था, वह भी संदिग्ध है. मकान मालिक से जानकारी ली जा रही है."