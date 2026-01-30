शिवपुरी के पोहरी में BJP को करारा झटका, दो दर्जन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा
शिवपुरी के पोहरी इलाके से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली. विधायक कैलाश कुशवाहा पर जताया विश्वास.
शिवपुरी : मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खेमे को लंबे अरसे बाद कोई खुशखबरी मिली है. बैराड़ के दो दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया. पोहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है.
दिग्विजय सिंह के सामने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी
इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली थी. बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कराने के कारण इन दिनों विधायक कैलाश कुशवाहा खासे चर्चा में है. वह क्षेत्र में लगातार भाजपा को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. बताया जाता है कि और भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. इनका कहना है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है.
पुराने कांग्रेसियों ने की घरवापसी
कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा इससे पहले भी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने पाले में कर चुके हैं. भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कई कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं. हाल ही मे ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि विधायक कैलाश कुशवाहा ने भाजपा में हड़कंप मचाने की कोशिश की है. इनमें से अधिकांश लोग वे हैं जो एक समय कांग्रेस में ही थे लेकिन बीजेपी की आंधी चलने के दौरान इन्होंने पाला बदल लिया था.
और भी कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आएंगे
बीजेपी छोड़ने वाले लोगों का कहना है कि सत्ता में रहने के बाद भी उनकी समस्याएं और जनता की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं है रही है, जबकि कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा हर समस्या को गंभीरता से लेकर काम करवाते हैं. कैलाश कुशवाहा हर कार्यकर्ता के सुख-दुख में शामिल होते हैं. वहीं, कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा का कहना है "अभी और भी कार्यकर्ता बीजेपी से पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि वे लोग वहां घुटन महसूस कर रहे हैं."