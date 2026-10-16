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नेशनल हाइवे पर फूटा पानी का फव्वारा, देखने के लिए लगा लोगों का मजमा, मोबाइल में कैद वीडियो

नेशनल हाइवे पर फूटा पानी का फव्वारा ( ETV Bharat )

शिवपुरी: ​मध्य प्रदेश में एक तरफ खंडित मानसून के कारण बिजली संकट गहराया हुआ है और पानी की एक-एक बूंद को कीमती माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी में जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिले के शिवपुरी-ग्वालियर नेशनल हाईवे स्थित सतनवाड़ा इलाके में एक मुख्य पाइपलाइन अचानक फूट गई, जिससे करीब 20 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा हवा में उड़ने लगा. तेज बहाव के साथ हजारों गैलन शुद्ध पानी सड़कों और आसपास के खेतों में बहकर बर्बाद हो गया.

नेशनल हाइवे पर फूटा पानी का फव्वारा