नेशनल हाइवे पर फूटा पानी का फव्वारा, देखने के लिए लगा लोगों का मजमा, मोबाइल में कैद वीडियो
नेशनल हाइवे पर जल निगम की फूटी पाइपलाइन, हजारों गैलन पानी बर्बाद टेस्टिंग में लापरवाही पर उठे सवाल. रिपोर्ट यतीश मोनू प्रधान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:33 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश में एक तरफ खंडित मानसून के कारण बिजली संकट गहराया हुआ है और पानी की एक-एक बूंद को कीमती माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी में जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिले के शिवपुरी-ग्वालियर नेशनल हाईवे स्थित सतनवाड़ा इलाके में एक मुख्य पाइपलाइन अचानक फूट गई, जिससे करीब 20 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा हवा में उड़ने लगा. तेज बहाव के साथ हजारों गैलन शुद्ध पानी सड़कों और आसपास के खेतों में बहकर बर्बाद हो गया.
नेशनल हाइवे पर फूटा पानी का फव्वारा
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे आम जनता में भारी नाराजगी है. घटना की शुरुआत में भारी दबाव को देखकर यह आशंका जताई गई थी कि यह सिंध जलावर्धन योजना की मुख्य पाइपलाइन है. जिससे शहर की पेयजल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि, स्थिति स्पष्ट करते हुए नगर पालिका ने राहत की सांस ली और बताया कि यह सिंध परियोजना की नहीं, बल्कि जल निगम की पाइपलाइन है. नगर पालिका के एसई राकेश धाकड़ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह पाइपलाइन जल निगम के अंतर्गत आती है.
हजारों गैलन पानी बर्बाद, टेस्टिंग में लापरवाही पर उठे सवाल
वहीं, जल निगम के अधिकारी अनंत शर्मा ने जानकारी दी कि इन दिनों दोनों पाइपलाइनों की टेस्टिंग का काम चल रहा है. शुक्रवार को टेस्टिंग के दौरान ही अत्यधिक प्रेशर के चलते ज्वाइंट पर लगा एमके कॉलर अचानक निकल गया, जिसके कारण पानी इतनी तेज गति और ऊंचाई के साथ बाहर आ गया. मामले की सूचना मिलते ही तुरंत मोटर बंद करवा दी गई, जिससे और अधिक पानी की बर्बादी को रोका जा सका."
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इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ जहां पूरा प्रदेश सूखे जैसे हालात, कमजोर मानसून और पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है, वहीं टेस्टिंग के दौरान इस तरह की तकनीकी चूक के कारण बहुमूल्य पानी का यों बह जाना प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है.