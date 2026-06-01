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'डाकू रामबाबू मेरा भाई, जेल से जंगल तक मुलाकातें', लोधी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल

विधायक प्रीतम लोधी यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि, ''रामबाबू गडरिया जैसे कुख्यात डकैत को परिस्थितियों ने डाकू बनने पर मजबूर किया. उनकी डकैत राम बाबू के साथ मुलाकात जेल से लेकर जंगल में कई बार हुई.'' उन्होंने कहा कि, ''रामबाबू गडरिया के साथ हुआ अत्याचार वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा बघेल समाज के साथ खड़े रहेंगे.''

शिवपुरी: अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. भरे मंच से उन्होंने इलाके के किसी जमाने के कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया को न केवल अपना भाई बताया बल्कि कहा कि, ''वह और डाकू रामबाबू गडरिया दोनों दुख सुख के साथी थे.'' उन्होंने डकैत की तस्वीर पर माला डालकर श्रद्धांजलि भी दी.

250 किलो का हो गया मेरा हाथ: लोधी

प्रीतम सिंह लोधी ने अपने हाथ को पहले ढाई किलो का होना बताया था. अब ढाई सौ किलो का बताकर एक बार फिर अपने बाहुबल का ऐलान कर डाला. अब प्रीतम सिंह लोधी का रामबाबू गडरिया जैसे कुख्यात डकैत को लेकर दिया बयान सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बयान के साथ-साथ उन्होंने मंच पर बाकायदा डाकू रामबाबू गडरिया का पोस्टर अपने साथ लगाकर उसे माला पहनाकर श्रद्धांजलि तक दे डाली.

बघेल समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रीतम लोधी

अब राजनीतिक हल्के में यह बयान एक बार फिर सुर्खियां बटोर कर विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाये भाजपा को घेरने का मुद्दा सौंपने जैसा है. बता दें कि विधायक प्रीतम लोधी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती के अवसर अपनी विधानसभा पिछोर में बघेल समाज के एक कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान प्रीतम लोधी ने मंच पर अहिल्याबाई होलकर की फोटो के साथ साथ रखी गई डकैत राम बाबू गड़रिया की फोटो पर भी फूल माला चढ़ाई.

प्रीतम लोधी ने डकैत रामबाबू को दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

डकैत राम बाबू पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज

पुलिस फाइल में डकैत रामबाबू को टी वन (टारगेट वन) पर रखा गया था. उस पर कई सामूहिक हत्या के मामले भी दर्ज हैं. वह फिरौती के लिए टीचर से लेकर रेलवे इंजीनियर तक का अपहरण कर चुका था. पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी आपराधिक करतूत के चलते रामबाबू गडरिया, दयाराम गडरिया का गैंग कुख्यात था. ऐसे में विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात रामबाबू गडरिया की फोटो पर माला चढ़ाते हुए यह तक का डाला कि वह आज अपना सम्मान महसूस कर रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते वक्त.