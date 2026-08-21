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प्रीतम लोधी ने वूमेन्स को बताया शातिर दिमाग, मेरे पास महिलाओं को भेजते हैं पटाने

वीडियो में विधायक यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि कई बार उनके पास महिलाएं आती हैं और उन्हें देखकर वह समझ जाते हैं कि मामला क्या है. उनके कथित बयान के अनुसार, कुछ महिलाओं के हाथ में मोबाइल होता है और वे बातचीत के दौरान उनकी बातों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हैं.

शिवपुरी के खनियांधाना में 20 अगस्त को आयोजित एक सभा के दौरान पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने एक बयान दिया था. इस कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में विधायक मंच से महिलाओं को लेकर कुछ बातें कहते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी कथित तौर पर पिछोर के डाक बंगले का जिक्र करते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि "कुछ लोगों की ओर से महिलाओं को उनके पास भेजा जाता है. विधायक के मुताबिक, कुछ महिलाएं उन्हें फंसाने के उद्देश्य से उनके आसपास पहुंचती हैं.

शिवपुरी: पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कभी वे समर्थकों के डेंटिंग-पेंटिग का ज्ञान देते हैं, तो कभी पीएम मोदी को ब्रह्मांड बताते हैं तो कभी डकैत रामबाबू से खुद की पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हैं तो कभी एसडीओपी को धमकाते हैं. एक बार फिर अपने बड़बोले बयान को लेकर वे चर्चा में हैं. इस बार विधायक महोदय ने महिलाओं को लेकर बयान दिया है. वीडियो सर्कुलेट होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है.

बीजेपी विधायक कहते हैं कि कुछ लोगों की ओर से महिलाओं को इस तरह भेजा जाता है कि वे विधायक से बातचीत करें और उन्हें पटाने की कोशिश करें. उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसी स्थिति को वह पहले ही भांप लेते हैं." वीडियो में प्रीतम लोधी कुछ महिलाओं के लिए ‘शातिर दिमाग’ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं. वहीं वीडियो सामने आने के बाद उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग रियक्शन सामने आ रहे हैं.

अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के विरोध में सभा

दरअसल, खनियांधाना में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में 20 अगस्त को सभा आयोजित की गई थी. इसी सभा में विधायक प्रीतम लोधी ने मंच से संबोधित किया था. इस बारे में जब प्रीतम लोधी से उनका पक्ष जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने "कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था. उनका पक्ष सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा."

जिला अध्यक्ष बोले-हो सकता है, उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ हो

विधायक के कथित बयान को लेकर शिवपुरी भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने फोन पर कहा कि "विधायक जनप्रतिनिधि हैं और अगर उन्हें किसी तरह की ऐसी स्थिति महसूस हुई होगी, तो उन्होंने मंच से अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी होगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी अभी नहीं मिली है."

डेंटिंग-पेंटिंग वाले बयान पर दी सफाई

इसके अलावा बीते दिनों डेंटिंग-पेंटिंग वाले बयान को लेकर प्रीतम लोधी ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को गलत पेश किया. प्रीतम लोधी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे भगवान श्रीकृष्ण और शिशुपाल की 99 गालियों का उदाहरण देते हुए विरोधियों को चेतावनी दे रहे थे. समर्थकों व समाज के लोगों से कहा था कि गालियों और तंज का हिसाब रखें और 100वीं गलती होते ही 'डेंटिंग-पेंटिंग' (इलाज) कर दें.