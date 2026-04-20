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'SDOP तेरे डैडी की नहीं है करैरा', MLA प्रीतम लोधी पर पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोप

पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी पर करैरा SDOP को धमकाने के आरोप, सर्कुलेट वीडियो में विधायक कह रहे एसडीओपी तेरे डैडी की नहीं है करैरा.

PICHHORE BJP MLA PRITAM LODHI
BJP विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस अधिकारी को धमकाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 12:14 PM IST

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शिवपुरी: पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं. आरोप है कि, उन्होंने अपने बेटे के पक्ष में बयान जारी करते हुए करेरा एसडीओपी को सरेआम धमकाया है. मामला उस वक्त सामने आया जब कानूनी कार्रवाई के लिए प्रीतम सिंह लोधी के बेटे को करैरा एसडीओपी ने थाने बुलवाकर सख्त चेतावनी और हिदायत देकर चालान काटा था. उसे घटनास्थल ले जाकर मामले की छानबीन की थी. बताया गया है कि प्रीतम सिंह लोधी ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा है कि, ''एसडीओपी तेरे डैडी की नहीं है करैरा, मेरा बेटा यहां आएगा भी घूमेगा भी और चुनाव भी लड़ेगा. अगर दम है तो रोक कर दिखा.''

मामला कानून और कानून के पदाधिकारी को खुलेआम चुनौती देने का है. यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वह कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इसी तरह धमका चुके हैं. खुद प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ मध्य प्रदेश के कई थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं. उनके खिलाफ कई मुकदमें विचारधीन हैं. ऐसे में उनका यह बयान उनके लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है. क्योंकि अपने बयान में प्रीतम सिंह लोधी साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि, ''हमारा इतिहास पता कर लेना और अपनी औकात में रहना.''

सर्कुलेट वीडियो में विधायक कह रहे एसडीओपी तेरे डैडी की नहीं है करैरा (ETV Bharat)

शिवपुरी के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी ने करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ पर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया. बेटे दिनेश लोधी के थार एक्सीडेंट मामले में पूछताछ और करैरा में न दिखने की बात पर प्रीतम लोधी ने करैरा SDOP के लिए कहा 'करैरा तेरे डैडी का नहीं है.' इस मामले करैरा SDOP आयुष जाखड़ ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि, ''केवल नियमानुसार पूछताछ, ब्लैक फिल्म-हूटर पर चालान और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई.''

पुलिस को कानून का पाठ सिखाने लगे विधायक
रविवार देर शाम जारी वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी एसडीओपी करैरा पर भड़कते नजर आए. बेटे को करैरा में न दिखने की बात पर उन्होंने कहा "'करैरा तेरे डैडी का नहीं है. बेटा करैरा आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना और हमारा इतिहास पता कर लेना औकात में रहना.'' विधायक ने कहा कि, ''कानून के दायरे में रहकर एसडीओपी काम करें वरना खैर नहीं, कानून हमें भी आता है.'' विधायक ने आरोप लगाया कि, ''बेटे की दुर्घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि पहले कई मामलों में पूछताछ नहीं हुई.''

पुलिस ने ब्लैक फिल्म-हूटर पर काटा था चालान
शनिवार को कोर्ट के आदेश के बाद दिनेश लोधी करैरा थाने पहुंचा था. यहां एसडीओपी आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी विनोद छावई ने उससे एक्सीडेंट पर पूछताछ की. जांच में थार पर हूटर और शीशों पर काली फिल्म मिली. पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर वाहन सुपुर्द किया. विधायक ने कहा कि, ''उन्होंने ही एसडीओपी से कहकर बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और बावजूद इसके पुलिस वाले मेरे बेटे को ही करैरा में ना दिखने की धमकी दे रहे हैं.''

क्या था पूरा मामला
16 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे संजय परिहार अपने साथियों के साथ बाइक से करैरा जा रहे थे. आगे सीता वर्मा और पूजा सोनी पैदल थीं. पीछे से आई थार ने पहले महिलाओं और फिर बाइक को टक्कर मारी. हादसे में 5 लोग घायल हुए थे. पुलिस ने दिनेश लोधी पर एफआईआर दर्ज कर थार जब्त की थी और कल इसी मामले में पूछताछ के लिए एसडीओपी करैरा ने विधायक के बेटे दिनेश लोधी को थाने बुलवाया. उसे चेतावनी देते हुए लाइसेंस निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की. इस पर पिता भड़क गए और यह बयान सामने आया. बताना जरूरी है कि पिछले दिनों पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को भी खुली चुनौती देकर उनका घर से निकलना बंद कर देने की चेतावनी दे चुके हैं.

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