विधायक प्रीतम लोधी का डेंटिंग-पेंटिंग ज्ञान, लातों के भूत और सौ गाली देने पर दी खुली चेतावनी
बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने विरोधियों को दी चेतावनी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ब्रह्मांड की तरह बताया पीएम मोदी का दिल. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 1:32 PM IST
शिवपुरी: पिछोर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी अपने बयानों और कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. एक बार फिर अपने आक्रामक और विवादित बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में छा गए हैं. करैरा में आयोजित रानी अवंतीबाई लोधी जयंती समारोह के दौरान दिए गए उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. मंच से समर्थकों को संबोधित करते हुए विधायक ने विरोधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली.
ब्रह्मांड की तरह विशाल पीएम मोदी का दिल
राजनीतिक विरोधियों द्वारा की जाने वाली छींटाकशी पर तंज कसते हुए विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल ब्रह्मांड की तरह विशाल है. इसलिए वे तमाम गालियां और आलोचनाएं आसानी से हजम कर जाते हैं, लेकिन वे स्वयं एक छोटे से सरोवर की तरह हैं और अनगिनत अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते. पौराणिक संदर्भों का हवाला देते हुए विधायक लोधी ने समर्थकों और कृष्णवंशियों से कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी शिशुपाल की केवल 99 गलतियों और गालियों को ही माफ किया था.
100वीं गलती पर डेंटिंग-पेंटिंग की सलाह
उन्होंने समर्थकों को सलाह दी कि अपमान सहने की भी एक सीमा तय होनी चाहिए. 99वीं गाली तक सब्र रखें और सामने वाले को सचेत करें, लेकिन जैसे ही आंकड़ा 100 पर पहुंचे, तो चुप रहने के बजाय सीधे "डेंटिंग-पेंटिंग" यानी कड़ा सबक सिखाया जाए. उन्होंने दो टूक कहा कि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं और वे बातों के सीधे रास्तों से नहीं मानते."
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पुलिस अधिकारी को धमकाने को लेकर विवादो में
बताते चलें 13 अगस्त को प्रीतम लोधी बाइक से तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे, जहां हेलमेट न लगाने पर उनका चालान काटा गया था. वहीं बीते दिनों एक पुलिस अधिकारी (SDOP) को हड़काने और अपने हाथ को "ढाई किलो का हाथ" बताने को लेकर सुर्खियों में थे. इसके अलावा, चंबल के कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया से अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र कर भी वे विवादों में आ चुके हैं. अपने भाषण के बाद प्रीतम लोधी ने करैरा क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे.