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20 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पेट्रोल की बोतल भी साथ, क्यों जिद पर अड़ा शख्स?

पिछोर में पानी की टंकी में चढ़ा युवक ( ETV Bharat )