हैंडपंप पर चेतावनी 'पानी पीने योग्य नहीं'! ना माने 35 लोग, रोज पानी पीकर पहुंचे अस्पताल

शिवपुरी में हैंडपंप से गंदा और दूषित पानी आने पर लिखा पानी पीने योग्य नहीं, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर का नहीं किया गया कोई वैकल्पिक व्यवस्था.

SHIVPURI HANDPUMP WATER NOT POTABLE
हैंडपंप का दूषित पानी पीने के लिए विवश लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 1:48 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 2:04 PM IST

शिवपुरी: पोहरी जनपद की ग्राम पंचायत भटनावर के ग्राम मठ में गांव के हैंडपंप का दूषित पानी पीने से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं. वर्तमान में गांव में करीब 35 लोग बीमार हो चुके हैं. पीएचई की टीम मंगलवार को गांव पहुंची और हैंडपंप पर 'पानी पीने योग्य नहीं' की चेतावनी लिख कर वापस लौट गई. ग्रामीणों के लिए पेयजल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है. जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरी में चेतावनी के बावजूद उसी हैंडपंप का दूषित पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है.

1 महीने से हैंडपंप में आ रहा है गंदा पानी

ग्रामीणों ने बताया कि हैंडपंप पहले तो अच्छा पानी देता था. पूरा गांव इसी हैंडपंप से पानी पीता है, परंतु करीब 1 महीने से हैंडपंप के पानी में गंदगी आने लगी. इसके बाद धीरे-धीरे पानी और ज्यादा खराब होता चला गया. ग्रामीणों के अनुसार जब से हैंडपंप खराब पानी दे रहा है, तभी से ग्रामीणों की तबीयत खराब होना शुरू हुई है. कई लोग तो लगातार बीमार चल रहे हैं. कुछ लोगों ने गांव में उपचार करवाया, लेकिन आराम नहीं मिलने पर उन्हें शिवपुरी जाना पड़ा. जबकि कुछ लोगों को तो शिवपुरी से भी आराम नहीं मिला, तो उन्हें उपचार के लिए ग्वालियर ले जाया गया है.

1 महीने से हैंडपंप में आ रहा है गंदा पानी (ETV Bharat)

गांव में करीब 35 लोग हैं बीमार

गांव के ही रहवासी सिरनाम पुरी ने बताया कि "हैंडपंप का पानी पीने से पेट की गंभीर बीमारी हो गई हैं. तीन से चार बार अस्पताल में भर्ती होकर लौट चुका हूं, लेकिन अब तक कोई आराम नहीं मिल पाया है. विभाग और पंचायत की ओर से पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. इस दूषित पानी को पीने से गांव में 30-35 लोग बीमार हैं."

इलाज में 25-30 हजार खर्च कर चुके हैं मरीज

ग्रामीण रोहित पुरी गोस्वामी ने बताया कि "गांव में केवल एक ही हैंडपंप है, जिससे मैला पानी निकलता है. इसी पानी को पीने से पेट दर्द, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां फैल रही हैं. मैं कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया हूं. इलाज में अब तक 25 से 30 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं."

people ill drinking contaminated water
शिवपुरी में दूषित पानी पीने से 35 लोग बीमार (ETV Bharat)

वहीं, ग्रामीण आशा ने बताया कहा कि "हैंडपंप का गंदा पानी पीने के कारण 15-20 दिन से बीमार हूं. इलाज कराने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा है. शिवपुरी और ग्वालियर उपचार करवा लिया. बार-बार वही पानी पीना पड़ता है, इस कारण स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है.

वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन

इस पूरे मामले में जब पीएचई के ईई शुभम अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि "मैं अभी अवकाश पर हूं. गुरुवार को ज्वाइन करूंगा. यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है. मैं पता करवा लेता हूं. अगर वहां हैंडपंप के अलावा पेयजल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो उसके के लिए हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे. अगर हैंडपंप से बहुत ज्यादा खराब पानी आ रहा होगा, तो पानी को जांच करवा कर उसे कैप करवा देंगे, ताकि ग्रामीण उसका उपयोग न कर सकें."

उन्होंने आगे बताया कि "कई बार जल स्तर गिरने के कारण पानी का पीएच लेवल बढ़ जाता है. जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है. लेकिन पानी बाहरी उपयोग जैसे नहाने, धोने आदि लायक रहता है, ताे हम उस पर यह चेतावनी लिखवा देते हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है. जिससे लोग सिर्फ उस पानी का उपयोग बाहरी उपयोग के लिए ही करें."

