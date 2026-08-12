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कार चालक ने ठाठ से फुल कराई टंकी, बिना पेट्रोल का पैसा दिये यूं भागा, तलाश में जुटी पुलिस

शिवपुरी में बदमाश ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना ( ETV Bharat )