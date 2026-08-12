कार चालक ने ठाठ से फुल कराई टंकी, बिना पेट्रोल का पैसा दिये यूं भागा, तलाश में जुटी पुलिस
क्यूआर कोड मांगने के बहाने 2100 का पेट्रोल भरवाकर बिना नंबर प्लेट कार से भागे युवक, सीसीटीवी में कैद घटना. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 5:27 PM IST
शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र में स्थित एनएच-46 पर स्थित पेट्रोल पंप पर ठगी का मामला सामने आया है. यहां एक कार चालक ने 2100 रुपये का पेट्रोल भरवाया और रुपये देने के बजाय गाड़ी लेकर भाग गया. पेट्रोल पंप कर्मी ने कार का पीछा किया, लेकिन वह कार को रोक नहीं पाया. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पेट्रोल डलवाकर कार चालक के भागने की घटना कैद हो गई.
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे की है. गुना की तरफ से आ रही एक कार से युवक नीचे उतरा और सेल्समैन नरेंद्र दांगी से 2100 रुपये का पेट्रोल डालने को कहा. जब सेल्समैन ने पैसों की मांग की, तो युवक ने पेमेंट के लिए पंप का क्यूआर कोड मांगा और बोला कि वह इसका फोटो अपने किसी परिचित को भेजकर ऑनलाइन भुगतान करवा रहा है. इस दौरान स्टाफ कार में पेट्रोल भरने लगा और आरोपी चालक गाड़ी के पास ही खड़ा रहा.
कार रोकने में नाकाम रहे कर्मचारी
वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोल डलने के बाद आरोपी युवक मोबाइल कान में लगा लिया और चुपके से कार में जाकर बैठ गया. इसके तुरंत बाद कार चालक ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में शिवपुरी की ओर भाग निकले. सेल्समैन नरेंद्र ने कार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया.
गाड़ी का दोनों नंबर प्लेट गायब
घटना की जांच में सामने आया कि आरोपियों की कार के आगे और पीछे दोनों तरफ कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी. इससे पुलिस को अंदेशा है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पेट्रोल चोरी की पूर्व नियोजित साजिश थी. घटना के तुरंत बाद पेट्रोल पंप प्रबंधन ने कोलारस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस द्वारा बिना नंबर वाली संदिग्ध कार की तलाश की जा रही है. इस मामले में कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी ने कहा, "पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने एक शिकायती आवेदन दिया है. हम उक्त वीडियो के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की भी तलाश हो रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."