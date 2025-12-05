ETV Bharat / state

नेग के नाम पर किन्नर कर रहे लोगों के साथ अभद्रता, सड़कों पर उतरे शिवपुरी के लोग

शिवपुरी में किन्नरों की अभद्रता और मनमानी से लोग परेशान, नेग-बधाई का रेट फिक्स करने की मांग, लोगों ने कलेक्टर, एसपी कार्यालय तक निकाली रैली.

shivpuri Transgenders misbehaving
नेग राशि के नाम पर किन्नर कर रहे अभद्रता, एसपी से शिकायत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किन्नरों द्वारा नेग के नाम पर मनमानी और मुंहमांगी धनराशि मांगी जा रही है. लोगों का आरोप है कि मुंहमांगी राशि नहीं दिए जाने पर ग्रामीणों के साथ अभद्रता की जाती है. इस बात से परेशान होकर लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उनका नेग निर्धारित करने की मांग की है.

समाज के लोगों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि शिवपुरी में किन्नरों द्वारा समाज में होने वाले शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में अवैध रूप से राशि की मांग की जाती है. मांग की राशि इतनी अधिक होती है कि संबंधित व्यक्ति को उसे देना बड़ा मुश्किल होता है.

शिवपुरी में किन्नरों की अभद्रता और मनमानी से लोग परेशान (ETV Bharat)

नेग की राशि फिक्स करने की मांग

पुलिस अधीक्षक को दिये गए ज्ञापन में आगे लिखा है कि "जब किन्नरों द्वारा मांगी गई राशि देने से मना किया जाता है तो उनके द्वारा कार्यक्रमों के दौरान ही लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौज और उपद्रव किया जाता है. जिससे संबंधित परिवार की सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के समक्ष मानहानि होती है. अग्रवाल समाज ने निवेदन किया है कि बेटे की शादी में 2100 रुपये, पुत्र जन्म पर 1100 रुपये, दीपावली पर 50 रुपये का नेग निर्धारित किया जाए, ताकि समाज के लोग अपमान से बच सकें.

EUNUCHS GREETINGS RATE
पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

बैठक में लिया गया निर्णय

इससे पूर्व अग्रवाल धर्मशाला में समाज की बैठक आयोजित की गई थी, अग्रवाल समाज के महामंत्री कुलदीप जैन ने बताया कि "किन्नरों द्वारा कई बार शादी समारोहों से लेकर रेस्टोरेंट तक में 21 हजार रुपये या उससे अधिक की राशि वसूली जाती है. कई परिवार आर्थिक रूप से सक्षम न होने के बावजूद दबाव में राशि देने को मजबूर हो जाते हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारण का निर्णय लिया गया है और गुरुवार को लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है. समाज ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की अपील की है."

एसडीओपी सजंय चतुर्वेदी ने बताया कि "नेग की राशि के निर्धारण का जहां तक प्रश्न है, वह मेरे स्तर पर संभव नहीं है. लेकिन किन्नर समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा अभद्र आचरण किया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

अग्रवाल समाज के महामंत्री कुलदीप जैन ने कहा कि "अग्रवाल समाज ने साधारण सभा की बैठक में किन्नरों की मनमानी रोकने का प्रस्ताव पास किया है. बैठक में निर्णय लिया गया है कि समाज में बच्चा पैदा होने की खुशी में किन्नरों को 1100 रुपए, शादी समारोह में 2100 रुपए और तीज त्यौहार पर 50 रुपए ही दिए जाएंगे."

