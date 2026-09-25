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शिवपुरी में सरकारी राशन दुकानों से 300 क्विंटल चावल गायब, मार्केट में उतारने गोदाम में स्टोरेज

बदरवास में राशन दुकानों का 300 क्विंटल चावल जब्त ( ETV BHARAT )