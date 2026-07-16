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हाथ में ड्रिप लगाए बाइक पर जाता दिखा मरीज, नेशनल हाईवे से सामने आया हैरान करने वाला VIDEO

गुना-शिवपुरी नेशनल हाइवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा सर्कुलेट, हाथ में ड्रिप लगाए बाइक से जाता दिखा मरीज, उठे सवाल.

SHIVPURI PATIENT VIDEO
हाथ में ड्रिप लगाए बाइक पर जाता दिखा मरीज, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:26 PM IST

4 Min Read
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​शिवपुरी: गुना-शिवपुरी हाईवे का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें एक मरीज हाथ में ड्रिप (बोतल) लगी हालत में बाइक पर बैठकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. यह पूरा दृश्य कोलारस से शिवपुरी जा रहे एक कार चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे. हालांकि जब मामले की जमीनी पड़ताल की गई, तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आई.

जमीन विवाद में पिता-पुत्र से मारपीट,

जानकारी के अनुसार यह घटना ​बुधवार दोपहर को कोलारस थाना क्षेत्र के सरजापुर गांव की है. सरजापुर गांव के रहने वाले दयालू जाटव (50 वर्ष) और उनके बेटे राजेश जाटव के साथ कोलारस कस्बे की नर्सरी के पास बेरहमी से मारपीट की थी. यह मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुई थी. जहां दोनों पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए कोलारस स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. ऐसा प्रबंधन की ओर से कहा गया कि यहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज किया और कानूनी औपचारिकता के तहत एमएलसी (मेडो-लीगल केस) की प्रक्रिया पूरी की. दयालू जाटव की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था.

ड्रिप लगाए बाइक पर जाता दिखा मरीज (ETV Bharat)

ड्रिप लगाकर जाने वाले वीडियो पर CMHO की सफाई

वहीं इस दौरान मरीज और उसके परिजन का एक वीडियो सामने आया. जिसमें बाइक बैठे मरीज के हाथ में ड्रिप लगी है, वह ऐसे ही बाइक से जा रहा है. इस वीडियो को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषेश्वर ने स्थिति स्पष्ट की है. ​डॉ. संजय ऋषेश्वर ने बताया "मरीज को मेडिकल कॉलेज रेफर करने के लिए अस्पताल परिसर में सरकारी एंबुलेंस पूरी तरह उपलब्ध थी. डॉक्टरों ने परिजनों को एंबुलेंस से जाने को कहा था, लेकिन परिजन बिना बताए जल्दबाजी में मरीज को कोलारस अस्प्ताल से बाइक पर बिठाकर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की तरफ ले गए. यह वीडियो उसी दौरान का है. हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं."

SHIVPURI PATIENT ON BIKE WITH DRIP
ड्रिप लगाकार बाइक पर जाता दिखा मरीज (ETV Bharat)

दूसरे पक्ष का बयान नहीं आया सामने

हालांकि इस वीडियो की हकीकत क्या है. अस्पताल प्रबंधन ने वाकई एंबुलेंस उपलब्ध कराया था, या फिर एंबुलेंस न मिलने और दूसरी किन्हीं वजहों से पीड़ित को ड्रिप लगाकार बाइक पर ले जाना पड़ा. सवाल यह भी उठता है, अगर किसी पीड़ित को एंबुलेंस मिलता है, तो वह इस तरह बाइक पर ड्रिप लगाकर अपनी जान को खतरने में डालकर क्यों जाएगा. मामले में ड्रिप लगाए शख्स की ओर से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, आखिर किन वजहों से इस तरह जाना पड़ा.

वहीं कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी ने बताया कि "दयालू जाटव और उनके बेटे के साथ मारपीट की घटना हुई थी. दोनों कुछ लोगों के साथ थाने आए थे. पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी. इसके बाद घायल अपने परिजनों के साथ मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गए. ​भले ही यह मामला परिजनों की जल्दबाजी से जुड़ा हो, लेकिन बीच सड़क पर हाथ में ड्रिप लगे मरीज को बाइक पर ले जाना उसकी जान के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता था. स्वास्थ्य विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने परिजनों को मुस्तैदी से रोका क्यों नहीं और किन परिस्थितियों में परिजन मरीज को इस हालत में ले जाने में कामयाब रहे.

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