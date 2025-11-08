ETV Bharat / state

मोहिनी सागर डैम की अचानक नहर फूटी, किसानों की धान की फसल बर्बाद

आरोप हैं कि माेहिनी सागर बांध प्रबंधन ने गुरुवार को अकारण ही डैम के गेट खोले दिए. गेट खुलने से डैम से डेढ़ किमी दूर ग्राम पीपलखाड़ी पर नहर पानी के प्रेशर सहन नहीं करपाई और फूट गई. इससे नहर का पानी करीब 50 से 60 किसानों के खेतों में भर गया. इस कारण लगभग 150 बीघा के खेतों में कटी रखी धान की फसल खराब हो गई. किसानों के अनुसार इससे लाखों रु का नुकसान हुआ है.

शिवपुरी : मोहिनी सागर डैम की नहर अचानक फूटने से किसानों के खेतों में पानी भर गिया. इससे नरवर के किसानों की डेढ़ सौ बीघा जमीन में फसल खराब हो गई. किसानों ने नरवर तहसील कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई है. वहीं अचानक नहर फूटने से किसान आक्रोशित हैं.

किसानों ने शुक्रवार को नरवर तहसील पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई है. किसानों के अनुसार वह अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों की तरफ रात में ही भागे लेकिन उस समय तक सब कुछ जलमग्न हो चुका था.

डैम प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

आरोप हैं कि डैम प्रबंधन को इस बात की सूचना लग गई कि नहर फूट चुकी है, इसके बावजूद गेट बंद नहीं किया गया, जिससे लाखों रुपये की फसल खराब हो गई. किसानों का कहना है कि बांध प्रबंधन ने डैम का गेट खोलने से पहले भी किसानों को कोई सूचना नहीं दी थी. अगर ऐसे में कोई किसान नहर के आसपास होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

यह भी पढ़ें-

ग्रामीणों ने कहा कि उनके पास जीविका का दूसरा कोई साधन नहीं है. वे खेतों में मेहनत करके अपना जीवनयापन करते हैं. उनकी रोजी-रोटी फसल पर निर्भर थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह नुकसान सिंचाई विभाग की लापरवाही का नतीजा है. किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है जिससे अगली फसल की बुवाई कर सके.

किसानों को मिलेगा मुआवजा

इस मामले में नरवर तहसीलदार ओमप्रकाश तिवारी ने कहा,'' पटवारियों की टीम को मौके पर भेजकर स्थिति का मुआयना करने के निर्देश दिए है. फसलों का सर्वे कराया जाएगा और जो भी नुकसान होगा, उसका उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है.''