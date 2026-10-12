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70 किमी में 700 से अधिक खतरनाक गड्ढे, अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा पचावली-रन्नौद-पिछोर हाईवे

अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा पचावली-रन्नौद-पिछोर हाईवे ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: पचावली-रन्नौद-पिछोर स्टेट हाईवे की बदहाली स्थानीय नागरिकों और राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है. लगभग 70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर गहरे गड्ढों की भरमार है, जिससे हर रोज किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. रखरखाव के अभाव में यह सड़क अपनी बदहाली के आंसू रो रही है, लेकिन जिम्मेदार महकमा और जनप्रतिनिधि इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं.

70 किमी में 700 से अधिक खतरनाक गड्ढे स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से इस मार्ग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. करीब 70 किलोमीटर के इस पूरे सफर में 700 से अधिक बड़े और खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं. हालात इतने बदतर हैं कि पिछले तीन सालों में इस मार्ग पर हुए सड़क हादसों में छह से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि सौ से ज्यादा दोपहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. रात के वक्त स्थिति और अधिक डरावनी हो जाती है, जब अंधेरे में इन गड्ढों की गहराई का अंदाजा न होने के कारण वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं.