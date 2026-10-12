70 किमी में 700 से अधिक खतरनाक गड्ढे, अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा पचावली-रन्नौद-पिछोर हाईवे
पचावली-रन्नौद-पिछोर स्टेट हाईवे की बदहाली राहगीरों के लिए बनी मुसीबत, तीन राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे की जर्जर हालत. यतीश मोनूप्रधान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:17 AM IST
शिवपुरी: पचावली-रन्नौद-पिछोर स्टेट हाईवे की बदहाली स्थानीय नागरिकों और राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है. लगभग 70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर गहरे गड्ढों की भरमार है, जिससे हर रोज किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. रखरखाव के अभाव में यह सड़क अपनी बदहाली के आंसू रो रही है, लेकिन जिम्मेदार महकमा और जनप्रतिनिधि इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं.
70 किमी में 700 से अधिक खतरनाक गड्ढे
स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से इस मार्ग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. करीब 70 किलोमीटर के इस पूरे सफर में 700 से अधिक बड़े और खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं. हालात इतने बदतर हैं कि पिछले तीन सालों में इस मार्ग पर हुए सड़क हादसों में छह से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि सौ से ज्यादा दोपहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. रात के वक्त स्थिति और अधिक डरावनी हो जाती है, जब अंधेरे में इन गड्ढों की गहराई का अंदाजा न होने के कारण वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं.
जेब और समय पर सीधा असर
सड़क की इस जर्जर स्थिति का सीधा असर आम जनता की जेब और समय दोनों पर पड़ रहा है. पहले जहां पिछोर तक का सफर महज एक घंटे में तय हो जाता था, वहीं अब खराब रास्तों के कारण चार घंटे तक का समय लग रहा है. इसके अलावा मालवाहक वाहनों के किराए में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
जर्जर सड़क से वाहनों की भी टूटी कमर
कानपुर से ईंट लेकर पहुंचे ट्रक चालक नुसूर खान ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया, " इस 70 किलोमीटर के खराब मार्ग ने वाहनों की कमर तोड़ दी है. इससे न केवल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, टायर और सस्पेंशन खराब हो रहे हैं, बल्कि वाहनों का डीजल एवरेज भी काफी बढ़ गया है. कार चालकों को भी बार-बार अलाइनमेंट बिगड़ने और गाड़ी टूटने के रूप में अतिरिक्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है."
तीन राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग की बदहाली
यह स्टेट हाईवे केवल स्थानीय यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला एक रणनीतिक मार्ग भी है. इस रास्ते से झांसी से पिछोर, रन्नौद होते हुए गुना और कोटा की ओर जाने वाले भारी वाहन तथा चारधाम यात्रा की बसें भी गुजरती हैं. इसके बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के चलते इस मार्ग के दिन बहुरने का नाम नहीं ले रहे हैं.
जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
यह पूरा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कोलारस विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह यादव, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र जैन और पिछोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रीतम लोधी के विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इन तीनों ही दलों के जनप्रतिनिधियों का इस रास्ते से नियमित आना-जाना होता है, इसके बावजूद जनता की इस गंभीर समस्या पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है.
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सड़क की इस दुर्दशा को लेकर जब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यपालन यंत्री पुष्कर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया, "इस सड़क के निर्माण और सुधार कार्य के लिए वरिष्ठ कार्यालय से औपचारिकताएं और अनुमति मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अनुमति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर उच्च गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आम जनता को इस बड़ी समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी."