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शिवपुरी में नेपाली तड़का, मनीष के मोमोज की पब्लिक दीवानी, लोकेशन ढूंढ खाने आते हैं लोग

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आजकल सोशल मीडिया से लेकर शहर की गलियों तक एक ही नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है. मनीष और उनके 'नेपाली मोमोज' शहर के व्यस्त गुरुद्वारा चौक पर शाम ढलते ही एक ठेले के इर्द-गिर्द ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ता है. इस ठेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आने वाले हर शख्स को नेपाल का असली और लजीज जायका सीधे शिवपुरी की धरती पर मिल रहा है.

नेपाली मोमोज खाने दिल्ली से आते हैं लोग (ETV Bharat)

​मनीष पिछले कुछ समय से शिवपुरी शहर के गुरुद्वारा चौराहे पर रेहड़ी (ठेले) पर मोमोज बेचने का काम कर रहे हैं. उनके मोमोज बनाने का अनूठा तरीका और ग्राहकों के प्रति उनका मिलनसार व्यवहार लोगों को उनका दीवाना बना रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मनीष और उनके मोमोज बनाते हुए वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं. रील्स और शॉर्ट्स के जरिए लोग दूर-दूर से उनके ठेले की लोकेशन ढूंढते हुए यहां पहुंच रहे हैं.

​क्यों खास हैं मनीष के मोमोज

​स्थानीय लोगों और मोमोज खाने आने वाले ग्राहकों का मानना है कि, मनीष के मोमोज का स्वाद शहर के बाकी मोमोज से बिल्कुल अलग है. नेपाली मसालों के सटीक मेल, साफ-सुथरी सामग्री और गर्मागर्म तीखी चटनी के साथ परोसे जाने वाले इन मोमोज को 'नेपाली मोमोज' के नाम से जाना जाता है. ग्राहक बड़े चाव से खाते हैं और कहते हैं कि "नाम नेपाल का टेस्ट, और सेल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है.''

लोकेशन ढूंढकर पहुंचते हैं लोग (ETV Bharat)

मोमोज स्टफिंग में बेस्ट क्वालिटी की सब्जी

मोमोज ठेला संचालक मनीष ने बताया कि, ''मेरे मोमोज अपनी क्वालिटी और हाइजिन की वजह से फेमस हैं. दूर-दूर से लोग यहां आते हैं. हम मोमोज की स्टफिंग में मशरूम, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सही अच्छी क्वालिटी की सब्जियां यूज करते हैं. हमारे पास दिल्ली, ग्वालियर से तक ग्राहक आते हैं.''

मनीष के मोमोज की पब्लिक दीवानी (ETV Bharat)

​शाम होते ही मनीष की रेहड़ी के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग जाती है. ग्राहकों की भीड़ इस बात का सबूत है कि क्वालिटी और स्वाद अगर बेहतरीन हो तो ठेले का बिजनेस भी बड़े-बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है. अपनी मेहनत और हुनर के दम पर मनीष आज शिवपुरी के युवाओं के बीच एक प्रेरणा बन चुके हैं और उनके मोमोज की लोकप्रियता दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ती जा रही है.