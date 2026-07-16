करैरा विधायक रमेश खटीक की जनचौपाल में उबले ग्रामीण, मासूम को कार की बोनट पर रखा
शिवपुरी के नरवर में करैरा विधायक रमेश खटीक के सामने ग्रामीणों का हंगामा. समस्या सुनने से इंकार करने पर भड़के ग्रामीण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 3:10 PM IST
शिवपुरी : नरवर में बुधवार को करैरा विधायक रमेश खटीक की जनचौपाल के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब विधायक ने दूसरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की शिकायतें सुनने से इनकार कर दिया. इससे नाराज एक ग्रामीण ने विरोध जताने के लिए अपने मासूम बालक को विधायक की कार के बोनट पर रख दिया. इससे मामला और गर्म हो गया.
दूसरे क्षेत्र के लोग समस्या लेकर पहुंचे
नरवर स्थित डॉ.भीमराव अंबेडकर भवन में करैरा विधायक रमेश खटीक ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जनचौपाल का आयोजन किया. इसी दौरान पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र पोहरी के ग्राम नानकपुर और बरखाड़ी के कुछ ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब पोहरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने विधायक रमेश खटीक को अपनी शिकायतें सौंपनी चाहीं तो उन्होंने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि यह उनका विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है. वह पोहरी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का ही निराकरण कर सकते हैं.
विधायक ने समस्या सुनने से किया इंकार
विधायक रमेश खटीक के इस रुखे स्वाभाव को देखकर ग्रामीण बेहद नाराज हो गए. सुरक्षाकर्मियों ने मामले को संभालने का प्रयास किया. करैरा विधायक रमेश खटीक का कहना है "शिकायत सुनने के लिए जन चौपाल लगाई गई थी. करैरा विधानसभा क्षेत्र से मिल रही शिकायतों के निराकरण के लिए प्रयास किए जाने की कार्रवाई चल रही थी कि इसी दौरान पास की पोहरी विधानसभा से कुछ लोग आए और अपनी शिकायत रखी जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती. इसलिए मैंने कार्रवाई करने से मना कर दिया. इसी बात पर उन लोगों ने हंगामा मचा कर मामले को जबरदस्ती तूल देने की कोशिश की."
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ग्रामीणों ने विधायक की निंदा की
विधायक रमेश खटीक के व्यवहार की ग्रामीणों ने निंदा की है. ग्रामीणों का कहना है कि विधायक को संवेदनशीलता से मामले की सुनवाई करनी चाहिए थी. अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग समस्या सुनाते हैं तो सुन तो सकते हैं. चाहें तो निराकरण भी कर सकते हैं. ग्रामीण दूरदराज से जनचौपाल में अपनी समस्या सुनाने आते हैं. मामले का निराकरण तो दूर सुनवाई तक नहीं होने से नाराजगी जायज है.