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करैरा विधायक रमेश खटीक की जनचौपाल में उबले ग्रामीण, मासूम को कार की बोनट पर रखा

शिवपुरी के नरवर में करैरा विधायक रमेश खटीक की जन चौपाल ( ETV BHARAT )