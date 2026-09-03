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शिवपुरी में रंगेहाथों पकड़ाए मास्टर साहब, ऑटो भरकर कबाड़ में बेचने जा रहे थे 5 क्लिंटल किताबें

​ग्रामीणों ने मौके पर भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि, एक ओर जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें न मिलने की शिकायतें आती हैं. वहीं दूसरी ओर शासन के पैसों से छपी किताबों को कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है.

लोडिंग ऑटो में भरकर किताबे कबाड़ में देने की तैयारी जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर से एक लोडिंग ऑटो में बोरियों और बंडलों में भरकर किताबें लोड की जा रही थीं. स्थानीय ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर वाहन को चारों तरफ से घेर लिया और रोक लिया. जांच करने पर पाया गया कि वाहन में सरकारी स्कूल के छात्रों को नि:शुल्क वितरण के लिए आने वाली पाठ्यपुस्तकों की बड़ी खेप भरी हुई थी. जिसका अनुमानित वजन करीब 5 क्विंटल (500 किलोग्राम) बताया जा रहा है.

​शिवपुरी: नरवर विकासखंड अंतर्गत ग्राम टोरियाखुर्द स्थित शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय से बच्चों की पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए स्कूल के शिक्षक हरनाथ मौर्य को एक लोडिंग टैक्सी में भारी मात्रा में किताबें भरकर ले जाते समय रंगे हाथ पकड़ लिया. ग्रामीणों का आरोप है कि, शिक्षक लगभग 5 क्विंटल सरकारी किताबें अवैध रूप से कबाड़ी को बेचने जा रहे थे.

पकड़े गए तो शिक्षक ने दी सफाई

घेराव के दौरान जब ग्रामीणों ने शिक्षक हरनाथ मौर्य से जवाब मांगा तो उन्होंने स्वयं का बचाव करते हुए कहा कि, ''ये सभी किताबें पुरानी और अनुपयोगी थीं.'' शिक्षक का दावा है कि स्कूल में रखी रद्दी और पुरानी सामग्री के निस्तारण के लिए शिक्षा विभाग से विधिवत अनुमति ली गई थी और विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत ही इन्हें कबाड़ी को सौंपा जा रहा था. हालांकि मौके पर शिक्षक किसी प्रकार का आधिकारिक लिखित आदेश या पंचनामा प्रस्तुत नहीं कर सके.

शिवपुरी में लोडिंग ऑटो से 5 क्लिंटल किताबें बरामद (ETV Bharat)

शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में अनुपयोगी या पुरानी पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ घोषित करने की एक सख्त प्रशासनिक प्रक्रिया होती है. ​इसके लिए शाला प्रबंधन समिति (SMC) का विधिवत प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है. ​विकासखंड स्रोत समन्वयक या संकुल प्राचार्य स्तर से अनुमति आवश्यक होता है. ​निष्कासन की स्थिति में अधिकृत समिति की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर निर्धारित दरों पर नीलामी की जाती है और प्राप्त राशि को शासकीय खाते में जमा कराया जाता है.

ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़ने लगा टीचर (ETV Bharat)

​गुस्साए ग्रामीण, जांच की मांग की

ग्रामीणों का कहना है कि टोरियाखुर्द के मामले में किसी भी प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से पालन नहीं किया गया और गुपचुप तरीके से किताबों को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी. घटना के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जिला शिक्षा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है. ग्रामीणों ने मांग की है कि इस बात की पड़ताल की जाए कि ​क्या इन किताबों को कबाड़ घोषित करने के लिए विभागीय स्तर से अधिकृत अनुमति दी गई थी.

​क्या वाहन में केवल पुरानी रद्दी थी या चालू सत्र की नई किताबें भी शामिल थीं. बिना सक्षम समिति और सार्वजनिक नीलामी के किताबें सीधे निजी वाहन में कैसे लादी जा रही थीं. ​ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक और मिलीभगत करने वाले जिम्मेदारों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे.

किताबों को बेचने के संबंध में कोई आदेश नहीं हुआ जारी

इस मामले में डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार का कहना है कि, ''इस स्कूल से किताबों को बेचने के संबंध में कोई आदेश जारी किया गया. अगर कोई आदेश जारी किया गया होता तो उन्हें निश्चित तौर पर इसकी जानकारी होती है, ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है. पूरे मामले में अब एक जांच प्रतिवेदन जारी कर मामले की जांच करवाई जा रही है. अगर शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.