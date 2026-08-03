नैरोगेज ट्रेन की छुक छुक यादें, पटरियां चली गईं, लेकिन आज भी जिंदा है आंखों में वो सुहाना सफर
शिवपुरी-ग्वालियर की लाइफलाइन थी नैरोगेज ट्रेन, अब मिट चुका है अस्तित्व, सिंधिया राजघराने से लेकर आम जनता करती थी इस ट्रेन में सफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:56 PM IST
शिवपुरी: कभी शिवपुरी और ग्वालियर के बीच लोगों की जिंदगी को जोड़ने वाली नैरोगेज ट्रेन आज इतिहास का हिस्सा बन चुकी है. कोयले से धुआं उड़ाती, सीटी बजाती और धीमी रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं थी, बल्कि शिवपुरी की पहचान मानी जाती थी. ब्रॉडगेज परियोजना शुरू होने के बाद साल 2020 के आसपास इस ऐतिहासिक रेल सेवा का संचालन पूरी तरह बंद हो गया. अब स्टेशन और पटरियों का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन इस ट्रेन से जुड़े किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं.
19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में शिवपुरी पहुंची थी ट्रेन
भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी. इसके कुछ दशकों बाद तत्कालीन सिंधिया रियासत ने ग्वालियर और शिवपुरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया. ग्वालियर लाइट रेलवे के तहत नैरोगेज लाइन बिछाई गई और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में शिवपुरी तक ट्रेन पहुंची. उस दौर में यह ट्रेन रियासत और आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी.
कोयले के इंजन और सीटी की आवाज लोगों के दिलों में बसी है
स्थानीय निवासी एस.के. गोयल बताते हैं कि "जब वह करीब 20 वर्ष के थे, तब उन्होंने इस नैरोगेज ट्रेन से ग्वालियर का सफर किया था. उनके अनुसार, ग्वालियर से शिवपुरी पहुंचने में लगभग छह घंटे लगते थे. ट्रेन की रफ्तार भले ही धीमी थी, लेकिन सफर यादगार होता था. रास्ते में छोटे-छोटे स्टेशन, कोयले के इंजन और सीटी की आवाज लोगों के दिलों में आज भी बसी हुई है."
नैरोगेज ट्रेन शिवपुरी-ग्वालियर की 'लाइफलाइन' बन गई थी
एस.के. गोयल बताते हैं कि उस समय शिवपुरी का रेलवे स्टेशन शहर के बीचों-बीच हुआ करता था. सिंधिया राजघराने के सदस्य, सरकारी अधिकारी और शहर के प्रतिष्ठित लोग भी इसी ट्रेन से यात्रा करते थे. धीरे-धीरे आम लोगों की आवाजाही भी बढ़ी और यह ट्रेन शिवपुरी-ग्वालियर के बीच सबसे भरोसेमंद साधन बन गई. इसलिए इसे दोनों शहरों की 'लाइफलाइन' कहा जाता था.
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वर्षों तक हजारों यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली यह ऐतिहासिक नैरोगेज ट्रेन अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है. ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण के साथ पुरानी पटरियां और कोयले का इंजन इतिहास बन गए. हालांकि, बुजुर्गों का कहना है कि आज भी जब ट्रेन की बात होती है तो नैरोगेज की यादें ताजा हो जाती हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि शिवपुरी के गौरव और बीते दौर की अमूल्य विरासत थी.