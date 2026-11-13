लाड़ली बहनों को मिल गई नवंबर की धनराशि, सिंधिया ने बताया मोहन यादव के खट्ट-पट्ट का लॉजिक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी से लाड़ली बहनों के खाते में डाले पैसे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की तारीफ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:33 PM IST
भोपाल/शिवपुरी: अर्से बाद फिर फॉर्म में दिखाई दिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इधर मंच से बटन दबाया जाता है, खट्ट और फट्ट आपके खाते में पैसा आ जाता है और फट्ट से मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है. खट और फट के साथ मोदी सरकार से लेकर मोहन यादव सरकार तक जनहित की योजनाओं की रफ्तार बता रहे सिंधिया फर्क समझा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार के दौर में किस तरह से केवल बहनों से लेकर किसानों तक केवल वादे किए जाते थे.
बता दें शिवपुरी में सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 महिलाओं के खातों में 1831 करोड़ 77 लाख रुपए ट्रांसफर किए.
जब सिंधिया ने कहा खट्ट से बटन दबाया, फट्ट से पैसा आया
शिवपुरी में मौका लाड़ली बहना योजना की मासिक किस्त ट्रांसफर किए जाने का था. इसके अलावा भी शिवपुरी के पिछोर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव यहां विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करने पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में पहुंचे केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के दौर का फर्क समझा रहे थे. सिंधिया ने कहा "जब कांग्रेस की सरकार थी. तब कांग्रेस कहती थी मेरे किसान और बहनों तिजोरी खाली है, जब कांग्रेस की सरकार के गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार कहती है, तिजोरी तुम्हारी है.
यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में वो जमाना था, जब केन्द्र से पैसा आता था, तो बीच में बिचौलिया बीच से जेब काटकर आपका पैसा ले जाता था. आज चाहे प्रधानमंत्री दिल्ली से या मोहन यादव पिछोर से बटन दबाते हैं, खट्ट तो फट्ट आपके खाते में पैसा पहुंच जाता है. फट्ट आपके मोबाइल में आ जाता है कि पैसा आ गया है."
लाड़ली बहनों के खाते में पहुंचे 1500 रुपए, 42वीं किस्त जारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,831 करोड़ 77 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफर की. साथ ही, इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर स्व-सहायता समूहों को ₹200 करोड़ का कर्ज भी ट्रांसफर किया.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के अंतरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्य्कमर में लाड़ली बहनों पर फूलों की वर्षा कर उनका आत्मीय स्वागत किया.