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लाड़ली बहनों को मिल गई नवंबर की धनराशि, सिंधिया ने बताया मोहन यादव के खट्ट-पट्ट का लॉजिक

लाड़ली बहनों को ट्रांसफर किए पैसे ( ETV Bharat )

भोपाल/शिवपुरी: अर्से बाद फिर फॉर्म में दिखाई दिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इधर मंच से बटन दबाया जाता है, खट्ट और फट्ट आपके खाते में पैसा आ जाता है और फट्ट से मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है. खट और फट के साथ मोदी सरकार से लेकर मोहन यादव सरकार तक जनहित की योजनाओं की रफ्तार बता रहे सिंधिया फर्क समझा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार के दौर में किस तरह से केवल बहनों से लेकर किसानों तक केवल वादे किए जाते थे.

बता दें शिवपुरी में सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 महिलाओं के खातों में 1831 करोड़ 77 लाख रुपए ट्रांसफर किए.