ETV Bharat / state

'गालियां दोगे तो होगी डेंटिंग और पेटिंग', आमसभा पर गरमाई सियासत, प्रीतम लोधी के निशाने पर केपी सिंह

'गालियां दोगे तो होगी डेंटिंग और पेटिंग' ( ETV Bharat )