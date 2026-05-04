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कुएं से आई छपाक की आवाज, पुलिस ने निकाला हजारों लीटर पानी, निकली चीज को देख खुश ग्रामीण

जानकारी के अनुसार, ग्राम कूड़ा राई में करीब दो सौ साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है. यह मंदिर अब तक एक मढ़िया के रूप में था, इसी कारण गांव वालों ने करीब तीन साल पहले इस मढ़िया को बड़े मंदिर का रूप देने का मन बनाया. संयुक्त रूप से लिए गए निर्णय के बाद गांव वालों ने चंदा एकत्रित कर मंदिर को विशाल रूप देने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया. इस दौरान मंदिर से प्रतिमा को धार्मिक रीति-रिवाज से एक झोंपड़ी में स्थापित कर दिया गया. वहीं पर भगवान की पूजा अर्चना की जा रही थी.

अज्ञात आरोपितों ने कुएं में फेंकी प्रतिमा दरअसल, तेंदुआ थानांतर्गत ग्राम कूड़ा राई में करीब दो सौ साल पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा को शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात अज्ञात आरोपितों ने कुएं में फेंक दिया था. पुलिस ने करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से प्रतिमा को निकालवा लिया. पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण कायम कर लिया है. पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है.

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अचानक एक कुएं को खाली करना पड़ा. ग्रामीणों की शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए पुलिस कुएं के पास पहुंची और करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं का हजारों लीटर पानी निकाला गया. जिस मकसद के लिए कुआं खाली कराया गया उस मकसद में पुलिस कामयाब हुई. कुएं से भगवान हनुमान की प्रतिमा निकली, जिसे देख गांव वाले चौंक गए. हालांकि मूर्ति को कुएं में फेंके जाने से ग्रामीण आगबबूला भी हुए.

पुलिस को कुएं के पास दिखा सिंदूर

इसी क्रम में रविवार की सुबह जब पुजारी व गांव वाले पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां से भगवान की प्रतिमा गायब थी. यह खबर जब गांव में फैली तो मंदिर पर गांव वालों का हुजूम जुट गया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. इधर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी गांव में एकत्रित हो गए. सूचना मिलने के बाद कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा व तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू धाकड़ मौके पर पहुंचे. गांव वालों का कहना था कि, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर की प्रतिमा चाेरी कर ली है. पुलिस ने जब मौके पर मुआयना किया तो पुलिस को मंदिर की प्रतिमा का सिंदूर पास ही बने एक कुएं तक जाता हुआ नजर आया.

शिवपुरी में हनुमान जी की प्रतिमा को कुएं में फेंका (ETV Bharat)

इस पर पुलिस को संदेह हुआ, साथ ही इस बात की भी आशंका थी कि असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को कुएं में फेंक दिया हो. कुएं में करीब 25 से 30 फीट पानी भरा हुआ था. ऐसे में कुएं के अंदर जाकर प्रतिमा का पता लगा पाना लगभग असंभव था. अंत में पुलिस व गांव वालों ने संयुक्त रूप से कुआं को खाली करने का निर्णय लिया.

8 घंटे में हुए कुएं खाली, निकली प्रतिमा

लगभग छह घंटे की मशक्कत कर कुएं के पानी को खाली कर उसमें लोगों को उतारा गया तो प्रतिमा कुएं की तलहटी में मिल गई. हनुमान जी की प्रतिमा को सुरक्षित बाहर निकाला गया. प्रतिमा के चेहरे पर कालिख लगी हुई थी, जिससे यह माना जा रहा है कि अज्ञात आरोपित ने पहले भगवान के चेहरे पर कालिख पोती और बाद में उसे कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है.

मंदिर में होना थी मूर्ति स्थापित (ETV Bharat)

गांव वालों का कहना है कि जहां पहले एक मढ़िया थी, अब वहां पर विशाल मंदिर बन गया है. निर्धारित कार्यक्रम के तहत 21 मई को मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है. माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने भी प्रतिमा को कुएं में फेंका है वह यह नहीं चाहता था कि मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाए. वहीं दूसरी ओर गांव वाले चंद घंटों के भीतर ही प्रतिमा के सुरक्षित मिलने को सिद्ध प्रतिमा और भगवान का चमत्कार मान रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रतिमा सिद्ध नहीं होती तो, प्रारंभिक पड़ताल में ही उसके कुएं में फेंके जाने के साक्ष्य नहीं मिलते.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू धाकड़ ने बताया कि, ''रविवार सुबह गांव वालों ने हनुमान जी की प्रतिमा चोरी होने की सूचना दी थी. जब मौके पर जाकर देखा तो प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रतिमा को कुएं में फेंका गया होगा. प्रतिमा को कुएं से निकलवा लिया है. आरोपितों की तलाश जारी है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लेंंगे.''