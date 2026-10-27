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शिवपुरी में बिहार जैसी घटना, बीच सड़क नाबालिग से छेड़खानी, आरोपी का निकला जुलूस

शिवपुरी पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी का निकाला जुलूस ( ETV Bharat )

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक नाबालिग लड़की से बिहार की तरह सरेराह मारपीट, छेड़खानी और अश्लीलता करने का मामले सामने आया है. मामले की जानकारी मिलने पर शिवपुरी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. फिजिकल थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को उसका जुलूस निकाला. जिससे आरोपियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो सके.

इस मामले में पुलिस ने कुल चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने नाबालिक की चोटी पड़कर मारपीट भी की थी.