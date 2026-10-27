शिवपुरी में बिहार जैसी घटना, बीच सड़क नाबालिग से छेड़खानी, आरोपी का निकला जुलूस
शिवपुरी में भाई के दोस्त के साथ जा रही थी नाबालिग, कार सवार बदमाशों ने अश्लील इशारे और झूमाझटकी की, पुलिस ने सिखाया सबक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:43 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक नाबालिग लड़की से बिहार की तरह सरेराह मारपीट, छेड़खानी और अश्लीलता करने का मामले सामने आया है. मामले की जानकारी मिलने पर शिवपुरी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. फिजिकल थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को उसका जुलूस निकाला. जिससे आरोपियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो सके.
इस मामले में पुलिस ने कुल चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने नाबालिक की चोटी पड़कर मारपीट भी की थी.
नाबालिग के साथ रास्ते में अश्लील इशारे और मारपीट
पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 अक्टूबर की है. पीड़िता भाई के दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर पुरानी शिवपुरी की ओर जा रही थी. इसी दौरान एक कार में सवार युवकों ने उनका पीछा किया और रास्ते में अश्लील इशारे और कमेंट करना शुरू कर दिया. जब युवती ने साहस दिखाते हुए इस हरकत का कड़ा विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आई एक अन्य युवती के साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की की.
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
घटना के दौरान मौके पर मौजूद सतर्क राहगीरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे एक आरोपी मौके पर ही दबोच लिया गया. जबकि उसके तीन अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए. राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया.
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गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान बृजेंद्र उर्फ जंडेल सिंह गुर्जर (30) के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. वहीं, इस वारदात में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा.