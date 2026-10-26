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शिवपुरी में काली गिट्टी का अवैध खनन, माइनिंग विभाग का बड़ा एक्शन, पोकलेन मशीन जब्त

बदरवास में काली गिट्टी के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

शिवपुरी: शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन और माइनिंग (खनन) विभाग ने शनिवार शाम को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने धामनटूक पंचायत के धुवाई गांव के पास दबिश देकर काली गिट्टी बनाने वाले पत्थर की अवैध रूप से खुदाई कर रही एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध उत्खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया है.

प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम को क्षेत्र में अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसी के चलते टीम ने धामनटूक पंचायत के धुवाई गांव के समीप औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान मौके पर भारी मात्रा में पत्थर की अवैध खुदाई का मामला सामने आया, जहां पोकलेन मशीन के जरिए काली गिट्टी बनाने के लिए पत्थर निकाले जा रहे थे. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मशीन को मौके पर ही अपने कब्जे में ले लिया और बाद में सुरक्षा की दृष्टि से बदरवास थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.