शिवपुरी में काली गिट्टी का अवैध खनन, माइनिंग विभाग का बड़ा एक्शन, पोकलेन मशीन जब्त
अवैध उत्खनन पर प्रशासन का शिकंजा, बदरवास में काली गिट्टी के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई. रिपोर्ट यतीश मोनू प्रधान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:29 PM IST
शिवपुरी: शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन और माइनिंग (खनन) विभाग ने शनिवार शाम को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने धामनटूक पंचायत के धुवाई गांव के पास दबिश देकर काली गिट्टी बनाने वाले पत्थर की अवैध रूप से खुदाई कर रही एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध उत्खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया है.
प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम को क्षेत्र में अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसी के चलते टीम ने धामनटूक पंचायत के धुवाई गांव के समीप औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान मौके पर भारी मात्रा में पत्थर की अवैध खुदाई का मामला सामने आया, जहां पोकलेन मशीन के जरिए काली गिट्टी बनाने के लिए पत्थर निकाले जा रहे थे. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मशीन को मौके पर ही अपने कब्जे में ले लिया और बाद में सुरक्षा की दृष्टि से बदरवास थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
इस मामले में बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने बताया कि "अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर एसडीएम शिवदयाल धाकड़ और माइनिंग विभाग की टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया. इस दौरान पोकलेन मशीन से पत्थर का उत्खनन होता मिला. इसके बाद मशीन को जब्त कर बदरवास थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया."
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कार्रवाई के दौरान माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से खोदे गए क्षेत्र की पैमाइश (नाप-जोख) की और पूरा कानूनी प्रकरण तैयार किया. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार की गई फाइल को जल्द ही कलेक्टर कोर्ट भेजा जा रहा है.प्रशासनिक अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि क्षेत्र में पर्यावरण और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.