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शिवपुरी के मेगा हेल्थ कैंप में ढाई लाख मरीजों को मल्टी स्पेशियलिटी सुविधाएं, विश्व रिकॉर्ड बना

शिवपुरी के मेगा हेल्थ कैंप में ढाई लाख मरीजों का इलाज ( ETV BHARAT )

शिवपुरी मेगा हेल्थ कैंप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज (ETV BHARAT)

शिविर 17 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित किया गया. इसमें देशभर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों चिकित्सा स्टाफ और स्वयंसेवकों ने हजारों मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांच, दवाइयां और उपचार दिया. एक ही स्थान पर इतनी व्यापक और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शिविर की मुख्य विशेषता है. शिविर में एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया भी पहुंचे. उन्होंने चिकित्सा शिविर में उपचार करवाने के लिए आए मरीजों से मुलाकात की.

शिवपुरी : मेगा हेल्थ कैंप में मल्टी स्पेशियलिटी और बेहतर प्रबंधन की सराहना हर कोई कर रहा है. इस शिविर ने अलग पहचान बनाई है. ये शिविर गरीबों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में कारगर साबित हो रहा है. माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में छठे दिन भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे. शिविर में एक ही स्थान पर निःशुल्क मल्टी स्पेशियलिटी सुविधाएं मिली.

इस मौके पर महाआर्यमन सिंधिया ने कहा "गुना-शिवपुरी का हर व्यक्ति सिंधिया परिवार का सदस्य है. ऐसा स्वास्थ्य शिविर दिवंगत माधव महाराज भी अपने समय में दिल्ली से स्पेशल ट्रेन बुलाकर दिल्ली के डॉक्टरों को लाकर लगाते थे. अब पुनः इस वर्ष यह स्वास्थ्य शिविर लगा है."

शिविर में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 42 जिलों के मरीजों ने इलाज कराया. अब तक ढाई लाख से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ लिया है. सैकड़ों मोतियाबिंद ऑपरेशन अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज एवं एचपीवीसी की सैकड़ों वैक्सीन बच्चियों को दी जा चुकी है.

शिवपुरी के मेगा हेल्थ कैंप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

अपनी शादी की बात पर क्या बोले महाआर्यमन सिंधिया

ग्रामीण इलाके के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका (ETV BHARAT)

अशोकनगर के संजय स्टेडियम में चल रहे एमपीटीसीएल टूर्नामेंट में महाआर्यमन सिंधिया पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने अपने विवाह को लेकर दिलचस्प जवाब दिया. अशोकनगर के मुंगावली तहसील में डे-नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट और अशोकनगर संजय स्टेडियम में एमपीटीसीएल टूर्नामेंट चल रहा है. महाआर्यमन सिंधिया ने खिलाड़ियों से परिचय लिया. इसके साथ उन्होंने बल्ले से भी शॉट लगाए. महाआर्यमन सिंधिया से जब मीडिया ने सवाल किया "आप एक से दो (शादी) कब होने वाले हैं?" इस पर उन्होंने कहा "आप देखते जाइए, उसी पर काम चल रहा है."

अशोकनगर के संजय स्टेडियम में एमपीटीसीएल टूर्नामेंट (ETV BHARAT)

ग्रामीण इलाके के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

महाआर्यमन सिंधिया ने कहा "अशोकनगर को लेकर हमारे बहुत से प्लान हैं. अशोकनगर से भी एक प्लेयर आईपीएल में गया है. हम ग्रामीण स्तर पर ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को निकालना चाहते हैं. हमने लीग और फ्रेंचाइजी ऑनर को भी कहा है कि ग्रामीण सरफेस काउंटिंग करें. हर टीम में दो-दो प्लेयर्स है, जो एमपीसीए डिविजन डिस्टिक में किसी मे शामिल नहीं हैं, जो बिल्कुल रो टैलेंट है. इस तरह अशोकनगर से और मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्तर से ज्यादा प्लेयर चुने जाएंगे."