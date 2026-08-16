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पबजी खेलने में मगन डॉक्टर, इलाज के लिए तड़पता रहा शख्स, बेटे ने शव के पास बैठ बनाया वीडियो

शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, इलाज न मिलने से 50 साल के शख्स की मौत, बेटे ने वीडियो बनाकर किया शेयर. यतीश मोनू प्रधान की रिपोर्ट.

SHIVPURI hospital man death
शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में शख्स की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 1:04 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी: जिले की खनियाधाना तहसील के आहार बानपुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय हरिराम प्रजापति की ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. परिजन का आरोप है कि, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और एंबुलेंस व्यवस्था की बदइंतजमी के कारण हरिराम को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे उनकी जान चली गई. पिता की मृत्यु के बाद उनके बेटे अरुण प्रजापति ने शव के पास बैठकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर डॉक्टरों और स्वास्थ्य अमले पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बेटे का आरोप है कि, डॉक्टर इलाज करने के बजाय मोबाइल पर पबजी खेल रहे थे.

इलाज के लिए शिवपुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचा था बुजुर्ग
जानकारी के अनुसार, हरिराम प्रजापति की दोपहर में अचानक तबीयत खराब हुई थी. उनके पैरों में तेज दर्द था और मुंह भी नहीं खुल पा रहा था. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत खनियाधाना के सरकारी अस्पताल ले गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. अस्पताल में हुई घटना को लेकर मृतक के बेटे अरुण प्रजापति ने रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया.

बेटे ने शव के पास बैठ बनाया वीडियो (ETV Bharat)

बेटे ने वीडियो बनाकर लगाए आरोप
अरुण का आरोप है कि, ''मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की स्थिति पर तुरंत ध्यान नहीं दिया. काफी देर तक उचित इलाज के अभाव में उनकी हालत और बिगड़ती गई. जब स्थिति अधिक नाजुक हो गई, तो उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया. तब भी एंबुलेंस उपलब्ध कराने में देरी की गई.'' परिजनों का कहना है कि, एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं की देरी के कारण ग्वालियर पहुंचने से पहले ही रास्ते में हरिराम ने दम तोड़ दिया.

अस्पताल ने दी सफाई, मरीज पहले से गंभीर था
शिवपुरी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों पर मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के डीन डॉ. आशुतोष चौरसी ने सफाई देते हुए कहा कि, ''मरीज को जब अस्पताल लाया गया था. तब उनकी हालत पहले से ही काफी चिंताजनक थी. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक स्तर पर जीवन रक्षक उपचार देने का प्रयास किया था, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर विशेषज्ञ देखभाल के लिए उन्हें ग्वालियर रेफर करना पड़ा.''

​स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई की बात
मामले का वीडियो सामने आने और परिजनों के आरोपों के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है. CMHO डॉ. संजय ऋषीश्वर के अनुसार, ''मरीज के खनियाधाना अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक के पूरे इलाज के घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है. यदि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों या स्टाफ की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है, तो जांच के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

Last Updated : August 16, 2026 at 2:29 PM IST

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