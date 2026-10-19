शिवपुरी में मैकेनिक की चट्टान जैसी ईमानदारी, सोने-चांदी से भरा डिब्बा नहीं डगमगा पाया ईमान
शिवपुरी में ईमानदारी की अनूठी मिसाल, मैकेनिक गोपाल झा ने लौटाया सोने-चांदी से भरा डिब्बा, लाखों थी कीमत, हो रही तारीफ. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:28 PM IST
शिवपुरी: भौंती कस्बे से सामने आए ईमानदारी के एक मामले ने सबको हैरानी में डाल दिया है. 4 लाख से भी ज्यादा के कीमती जेवरात एक मैकेनिक को थ्रेसर रिपेयरिंग के दौरान मिले और उसने बिना पल गंवाए मलिक को लौटा दिए. अब उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है. जिसके बाद लोग आज के समय में भी ऐसी इमानदारी की तारीफ कर रहे हैं.
मैकेनिक के इमानदारी की मिसाल
कहा जाता है कि इंसान की असली दौलत उसका ईमान होती है. इस बात को मध्य प्रदेश में शिवपुरी के भौती कस्बे के एक आम मैकेनिक ने सच साबित कर दिया है. रौनक इंजीनियर वर्कशॉप चलाने वाले गोपाल झा ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की. जिसे जानकर हर कोई तारीफ कर रहा है. घटना ककराऊआ दुनी के पूर्व सरपंच और किसान रामकृष्ण लोधी से जुड़ी है. जो अपना खराब थ्रेसर ठीक कराने के लिए गोपाल मिस्त्री की वर्कशॉप पर आए थे.
थ्रेसर में मिला सोने-चांदी से भरा डिब्बा, मालिक को लौटाया
जब गोपाल ने थ्रेसर के पुर्जों की सफाई शुरू की तो उन्हें अंदर एक स्टील का डिब्बा रखा मिला. उत्सुकतावश डिब्बा खोला गया तो सबकी आंखे फटी की फटी रह गईं. उसके अंदर मंगलसूत्र, झुमकी, बिछिया और करधनी जैसे सोने-चांदी के कीमती जेवरात थे. जिनकी कीमत चार लाख रुपये से भी ज्यादा आंकी गई. मेहनत-मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले गोपाल के सामने एक पल के लिए लाखों की दौलत थी, लेकिन उनके मन में लालच का एक कतरा भी नहीं आया. उन्होंने बिना देर किए तुरंत किसान रामकृष्ण लोधी को फोन कर वर्कशॉप बुलाया और सारा सामान सकुशल उनके हाथ में सौंप दिया.
- ज्वैलरी व नगदी से भरा पर्स भूली 3 महिलाएं, फिर भी नहीं डिगा ऑटोचालक का ईमान
- ऑटो में छोड़ दिया था लाखों के जेवर से भरा बैग, पुलिस की तत्परता से ऑटो चालक ने भी दिखाई ईमानदारी
जब छलक पड़े किसान के आंसू
अपने खोए हुए जेवरात पाकर किसान और उनके परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. रामकृष्ण ने बताया कि "चोरी के डर से उन्होंने जेवरात थ्रेसर के अंदर छुपाए थे, लेकिन वे खुद ही जगह भूल गए थे. परिवार कई दिनों से गहरी चिंता में था और उम्मीद छोड़ चुका था. भावुक हुए किसान ने कहा कि आज के इस दौर में गोपाल मिस्त्री जैसे लोग किसी देवदूत से कम नहीं हैं." इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया में दौलत से बढ़कर आज भी इंसानियत और ईमानदारी जिंदा है.