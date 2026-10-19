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शिवपुरी में मैकेनिक की चट्टान जैसी ईमानदारी, सोने-चांदी से भरा डिब्बा नहीं डगमगा पाया ईमान

शिवपुरी में मैकेनिक की चट्टान जैसी ईमानदारी ( ETV Bharat )

शिवपुरी: भौंती कस्बे से सामने आए ईमानदारी के एक मामले ने सबको हैरानी में डाल दिया है. 4 लाख से भी ज्यादा के कीमती जेवरात एक मैकेनिक को थ्रेसर रिपेयरिंग के दौरान मिले और उसने बिना पल गंवाए मलिक को लौटा दिए. अब उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है. जिसके बाद लोग आज के समय में भी ऐसी इमानदारी की तारीफ कर रहे हैं.

मैकेनिक के इमानदारी की मिसाल