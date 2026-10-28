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शिवपुरी में ईमानदारी की अनोखी दास्तां! सड़क पर मिले लाखों के सोने-चांदी के जेवर, नहीं डोली नीयत

शिवपुरी में युवक ने लाखों के जेवरात वापस लौटाए ( ETV Bharat )

शिवपुरी: आज की दुनिया में अक्सर यह सुनने मिलता है कि लोग दूसरों का हक मारने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जो आपका दिल जीत लेगी. यहां एक युवक को सड़क पर सोने-चांदी के गहनों से भरा एक ऐसा बैग मिला, जिसकी कीमत लाखों में थी. कोई भी आम इंसान इस लालच में आ सकता था, लेकिन उस युवक की नीयत पर कोई असर नहीं पड़ा.

सोने-चांदी के बैग से नहीं डोला ईमान घटना शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के बड़े लुहारपुरा इलाके की है. मंगलवार की शाम जब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तब बड़े लुहारपुरा के रहने वाले ईशू झा की नजर सड़क पर पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ी. ​ईशू ने जब उस बैग को उठाकर अंदर देखा, तो उनके होश उड़ गए. बैग के अंदर सोने और चांदी के महंगे जेवर रखे हुए थे.