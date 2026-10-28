शिवपुरी में ईमानदारी की अनोखी दास्तां! सड़क पर मिले लाखों के सोने-चांदी के जेवर, नहीं डोली नीयत
शिवपुरी में सड़क पर जेवर मिलने के बाद युवक ने कीमती बैग पुलिस को सौंपा. पुलिस ने की ईमानदारी की तारीफ यतीश मोनू प्रधान-की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:50 AM IST
शिवपुरी: आज की दुनिया में अक्सर यह सुनने मिलता है कि लोग दूसरों का हक मारने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जो आपका दिल जीत लेगी. यहां एक युवक को सड़क पर सोने-चांदी के गहनों से भरा एक ऐसा बैग मिला, जिसकी कीमत लाखों में थी. कोई भी आम इंसान इस लालच में आ सकता था, लेकिन उस युवक की नीयत पर कोई असर नहीं पड़ा.
सोने-चांदी के बैग से नहीं डोला ईमान
घटना शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के बड़े लुहारपुरा इलाके की है. मंगलवार की शाम जब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तब बड़े लुहारपुरा के रहने वाले ईशू झा की नजर सड़क पर पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ी. ईशू ने जब उस बैग को उठाकर अंदर देखा, तो उनके होश उड़ गए. बैग के अंदर सोने और चांदी के महंगे जेवर रखे हुए थे.
पारदर्शिता के लिए दोस्त को बुलाकर थाने पहुंचा
जेवरातों से भरा बैग को देखकर कोई भी इंसान लालच में आकर बैग समेटकर अपने घर की राह पकड़ सकता था. लेकिन ईशू का जमीर कुछ और ही गवाही दे रहा था. उन्होंने ईमानदारी का दामन थामते हुए तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, पारदर्शिता के लिए बैग का एक वीडियो बनाया और सीधे देहात थाना पहुंच गए. ईशू ने सारा कीमती सामान पुलिस को सौंप दिया और इंटरनेट पर वीडियो भी शेयर कर दिया, जिससे असली मालिक तक सूचना जल्द से जल्द पहुंच सके. जब पुलिस ने थाने में बैग खोलकर देखा, तो वे भी हैरान रह गए.
देहात थाना पुलिस ने फौरन लिया एक्शन
मामले की गंभीरता को देखते हुए देहात थाना पुलिस ने फौरन एक्शन लिया. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस की मुस्तैदी रंग लाई और कुछ ही घंटों में पता चल गया कि यह बैग उसी इलाके के रहने वाले निशांत भटनागर का है. जब निशांत भटनागर को पुलिस का फोन आया, तो एक पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ.
मायके से लौटते समय हुआ हादसा
पूछताछ में सामने आया कि निशांत की पत्नी मायके से लौट रही थीं, और सफर के दौरान ही यह बैग कहीं गिर गया था. उन्हें खुद इस बात की खबर नहीं थी कि बैग कब और कहां छूट गया. वे लोग परेशान होकर बैग को तलाश ही रहे थे कि थाने से खुशखबरी आ गई.
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ईमानदारी आज भी जिंदा है
पुलिस ने जब सही सलामत पूरा बैग निशांत के हवाले किया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. आज के इस दौर में, जहां छोटी-सी रकम के लिए भी लोग बेईमान हो जाते हैं. वहीं ईशू झा ने लाखों के जेवरात वापस कर यह साबित कर दिया कि ईमानदारी आज भी जिंदा है और यही इस समाज की सबसे बड़ी पूंजी है.