लड्डू की टोपी, माला और कान में लटकन, बड़ा निराला है कल्लू केवट के बिजनेस का तरीका
शिवपुरी में अनोखे अंदाज में लड्डू बेच रहा शख्स, अलग-अलग भेष में गाने गाकर लोगों को लुभा रहा कल्लू केवट. लोग पसंद कर रहे तरीका.
Published : January 13, 2026 at 5:01 PM IST
शिवपुरी: मकर संक्रांति पर लड्डुओं की सुंगंध से देश महक उठता है. खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में लाई के लड्डू की डिमांड रहती है. लड्डुओं को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जो आपकी पुरानी यादों को ताजा करता है. पहले के समय में किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार अपने सामान गली-गली जाकर गाना गाकर बेचता था. यह वीडियो शिवपुरी के करेरा तहसील के ग्राम सिल्लारपुर का है. जहां एक कल्लू केवट बड़े निराले अंदाज में लड्डू बेच रहा है.
खुद को लड्डू खरीदने से नहीं रोक पाते लोग
शिवपुरी की करैरा तहसील स्थित गांव में अपना व्यापार करने वाला एक शख्स कल्लू इतना लोकप्रिय है कि उसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. कल्लू लड्डू बेचता है और संक्रांति पर जब लड्डू बेचने के लिए साइकिल से यह बाजार जाता है, तो नए-नए भेष बनाकर निकलता है. अब यह शख्स अपने लड्डू बेचने के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति और परंपरा की दुहाई देते हुए गीत गाता चलता है. इसके गीत इतने शानदार हैं कि लोग सुने बिना नहीं रहते. यहां तक कि उन्हें लड्डू खरीदने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है.
अनोखा भेष रख बेच रहे लड्डू
लड्डू की टोपी, लड्डू की माला, लड्डू के कान के लटकन और मुंह पर मीठे गीत. सिल्लारपुर का रहने वाला यह व्यापारी अपने आप में अद्भुत है. इसने संक्रांति पर तरह-तरह के लड्डू तैयार किए हैं. जिसमें तिल के लड्डू, लाई के लड्डू, आटे के लड्डू, राजमा के लड्डू और भी बहुत कुछ, लेकिन बेचने का तरीका नायाब है. इस लड्डू बेचने वाले की तस्वीरें सकुर्लेट हो रही है.
आया रे लड्डू वाला आया रे लड्डू वाला
जिनमें यह लड्डू से बनी टोपी माला और कानों में लटकन पहनकर लड्डुओं का प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके मुंह पर मीठे-मीठे गीत है, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इलाके में लड्डू वाला इतना लोकप्रिय है कि जिस गली से निकलता है, उसकी आवाज बच्चों और तमाम उन लोगों के कानों तक पहुंचती है. वह बाहर निकले बिना नहीं रह पाते. इतना ही नहीं बच्चे तो रोने लगते हैं और लड्डू लेने की जिद करते हुए नजर आते हैं. ऐसे में इस लड्डू वाले की खासी बिक्री होती है. जो इसके व्यापार करने का अंदाज बयां करती है.