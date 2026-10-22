बीवी और तीन बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस पर प्रताड़ना के लगाए आरोप
शिवपुरी में युवक का एक घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप, पुलिस ने दी सफाई-आदतन है अपराधी, हत्या समेत कई मामले दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:24 AM IST
शिवपुरी: जिले के कोलारस क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक अपने 3 बच्चों और पत्नी सहित पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक ने एक दूधमुंहे बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी दी जिससे मौके पर भारी तनाव फैल गया. करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद थाना प्रभारी की सूझबूझ से परिवार को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
बच्चों सहित पानी की टंकी पर चढ़ा युवक
जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम 5 बजे जगतपुर निवासी सागर पुत्र बालू वाल्मीकि रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित निर्माणाधीन पार्क की पानी की टंकी पर चढ़ गया. उसके साथ उसकी पत्नी मनीषा और तीन मासूम बच्चे भी टंकी पर पहुंच गए. सागर का आरोप था कि कोलारस थाने के कुछ पुलिसकर्मी रणवीर यादव, दीपक जाट और रामवरण आए दिन उसके घर में घुसकर बेवजह परेशान करते हैं. उसे झूठे आपराधिक मामलों और चोरी के केस में फंसाने की धमकी दी जाती है. तथा पैसों की मांग की जाती है. इसी गंभीर मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया.
पुलिस पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
टंकी पर चढ़कर सागर ने अपने दूधमुंहे बच्चे को नीचे लटकाते हुए उसे फेंकने की चेतावनी भी दी. जिससे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं. घटना की सूचना मिलते ही कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एक अन्य युवक को टंकी पर भेजकर सागर से मोबाइल पर बात की. थाना प्रभारी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे किसी भी प्रकार की अन्यायी प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच की जाएगी. इस भरोसे के बाद सागर और उसका परिवार करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतर आया.
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पुलिस की सफाई-रूटीन चेकिंग के पूछताछ करती है पुलिस
इस मामले में कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी ने बताया कि, ''सागर वाल्मीकि पर पूर्व में हत्या समेत पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं. रूटीन चेकिंग के तहत पुलिसकर्मी उससे पूछताछ करते रहते हैं.'' टीआई के अनुसार, ''किसी ने उसे गुमराह कर यह अफवाह फैला दी थी कि पुलिस उसका जिला बदर कराने जा रही है. इसी आशंका और पुलिस पर दबाव बनाने के इरादे से वह परिवार सहित टंकी पर चढ़ गया था. फिलहाल पुलिस ने परिवार को समझा-बुझाकर घर भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है.''