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बीवी और तीन बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस पर प्रताड़ना के लगाए आरोप

बीवी और बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: जिले के कोलारस क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक अपने 3 बच्चों और पत्नी सहित पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक ने एक दूधमुंहे बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी दी जिससे मौके पर भारी तनाव फैल गया. करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद थाना प्रभारी की सूझबूझ से परिवार को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

बच्चों सहित पानी की टंकी पर चढ़ा युवक