ETV Bharat / state

शिवपुरी में कुपोषण का कहर, 92 नए कुपोषित बच्चे मिले, 4 साल के बच्चे का महज 6 किलो वजन

शिवपुरी : मध्य प्रदेश से लगातार कुपोषण की नई और डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं. ताजा मामला शिवपुरी का है जहां कुपोषण खत्म करने के तमाम दावे जमीनी हकीकत के सामने बौने साबित हो रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शिवपुरी में हाल ही में 92 नए-कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है. इनमें से 20 बच्चों को जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराया गया है. हालत यह हैं कि इनमें से 3 की हालत तो बेहद नाजुद है, जिन्हें जिला अस्पताल के पीआईसीयू (PICU) में भर्ती कराया गया है.

शिवपुरी में गंभीर स्थिति में भर्ती कराए गए बच्चों में से एक कुपोषित बच्चा पोहरी के नयाखेड़ा गांव से हैं. इस 4 साल के मासूम का वजन महज 6 किलो रह गया है. यह मासूम बीते एक महीने से अस्पताल में भर्ती होकर जिंदगी की जंग लड़ रहा है. इसके अलावा 1 साल और 2 साल के दो अन्य बच्चों का भी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है. बच्चे की हालत पर मां कविता आदिवासी ने कहा, '' लगातार बच्चे का वजन गिर रहा था. उल्टी दस्त की तकलीफ थी और कुछ खा भी नहीं रहा था. 10 दिन से यहां भर्ती है, अब हालत कुछ सुधरी है. खाना भी खा रहा है.''

शिवपुरी में कुपोषण का कहर (Etv Bharat)

ब्लॉक/क्षेत्र कुपोषित बच्चे जिला अस्पताल 20 बच्चे करैरा 15 बच्चे नरवर 12 बच्चे कोलारस 10 बच्चे पिछोर 8 बच्चे बदरवास 8 बच्चे खनियाधाना 7 बच्चे पोहरी 6 बच्चे सतनवाड़ा 6 बच्चे

आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के अनुसार

₹1400 करोड़ के बजट के बाद भी हालात चिंताजनक

मध्यप्रदेश सरकार कुपोषण से निपटने के लिए हर साल करीब 1400 करोड़ रु खर्च कर रही है. आंगनबाड़ियों के जरिए अति कम वजन वाले बच्चों के लिए दैनिक खुराक का बजट 8 रु से बढ़ाकर 12 रु प्रति बच्चा किया गया है. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर सही पोषण, समय पर इलाज और जागरूकता की कमी के कारण मामले लगातार सामने आ रहे हैं. शिवपुरी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आरपी सिंह चौहान ने बताया, '' वर्तमान समय में शिवपुरी जिला अस्पताल में 20 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें से 10 अति कुपोषित श्रेणी में हैं और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और बच्चों में सुधार देखने को मिल रहा है.''

शिवपुरी में 92 नए कुपोषित बच्चे मिले (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

मध्य प्रदेश में कुपोषण खा रहा बच्चों की हाइट, अकेले इंदौर में 40 हजार बच्चे प्रभावित



कुपोषण के संबंध में जब महिला बाल विकास अधिकारी डीएस जादौन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, '' शिवपुरी जिले में प्रशासनिक दावों और 'दस्तक अभियान' के बावजूद ब्लॉकवार आंकड़ों में जिला अस्पताल (20), करैरा (15) और नरवर (12) सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. राज्य सरकार भले ही पूरक पोषण आहार पर सालाना 1400 करोड़ रु खर्च कर रही हो, लेकिन धरातल पर जागरूकता और सही देखभाल की कमी से सुधार अब भी दूर की कौड़ी बना हुआ है.''