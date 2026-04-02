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बरसों का इंतजार खत्म, गांव से निकलेंगे स्टार प्लेयर्स, कोलारस में बनने जा रहा स्टेडियम

शिवपुरी के कोलारस को मिली खेल स्टेडियम की सौगात, मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्टेडियम को दी मंजूरी.

stadium built kolaras
कोलारस में बनेगा खेल स्टेडियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:28 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 3:52 PM IST

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शिवपुरी: कोलारस नगर के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कोलारस को खेल स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह खेल स्टेडियम कोलारस एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित इंडोर स्टेडियम के समीप करीब 13 बीघा भूमि पर तीन करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से बनेगा. लंबे समय से स्थानीय लोग और खिलाड़ी स्टेडियम की मांग कर रहे थे. कोलारस नगर के असपास में कोई खेल परिषद नहीं है.

सालों से स्टेडियम की मांग कर रहे थे लोग
यही वजह है कि, पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने इस बात को प्रमुखता के साथ वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने रखा और स्टेडियम बनाने की मांग की. उस समय सिंधिया ने इलाके के लोगों को भरोसा दिया कि वह जरूर इस दिशा में काम करेंगे और अब उसके परिणाम सामने आए है.

लोगों ने महान आर्यमन सिंधिया का जताया आभार (ETV Bharat)

यह भी बताना जरूरी है कि, सांसद सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन पर एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था. इस दौरान खेल प्रेमियों ने MPCA के अध्यक्ष से कोलारस में एक खेल स्टेडियम बनाने की मांग की थी. महान आर्यमन ने भी लोगों से जल्द स्टेडियम मुहैया करने की बात कहते हुए उनसे वादा किया था जो अब पूरा होने जा रहा है.

युवक एवं खेल कल्याण विभाग बनाएगा स्टेडियम
लंबे समय से मांग कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी देते हुए मध्य प्रदेश शासन के युवक कल्याण मंत्रालय ने सारी व्यवस्थाओं को सिरे से जोड़ते हुए इस स्टेडियम के लिए राशि आवंटित करने का फैसला लिया है और यह स्टेडियम करीब 3 करोड रुपए की अधिक लागत में बनकर तैयार होगा. जिसका स्थानीय खिलाड़ी भरपूर फायदा उठाकर प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करने का सफर निर्धारित कर पाएंगे.

MP DSYW approved stadium
मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने दी मंजूरी (ETV Bharat)

लोगों ने महान आर्यमन सिंधिया का जताया आभार
स्टेडियम बनाने की खबर ने इलाके में खेल प्रेमियों को खुशी दी है और खेल प्रेमियों ने इस प्रयास के लिए स्थानीय सांसद सिंधिया और उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया का धन्यवाद देते हुए कहा है कि, आपने जो वादा किया वह पूरा किया, हम खुश हैं धन्यवाद सिंधिया जी धन्यवाद महा आर्यमन जी.

Last Updated : April 2, 2026 at 3:52 PM IST

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MP DSYW APPROVED STADIUM
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