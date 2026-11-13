महाआर्यमन सिंधिया ने दिव्यांग हॉकर को दिया नायाब गिफ्ट, साथ में सैर करने की इच्छा जताई
महाआर्यमन सिंधिया ने शिवपुरी के दिव्यांग न्यूजपेपर हॉकर को इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की. इसके बाद वीडियो कॉल कर हिम्मत बढ़ाई. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 5:00 PM IST
शिवपुरी : मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने दिव्यांग होने के बाद भी साइकिल से अखबार बांटने वाले राधे बाथम को इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर राधे बाथम की जीवटता वाले वीडियो देखे. वीडियो में देखा गया कि राधे दिव्यांग होने के बाद भी साइकिल से तड़के अखबार लेकर निकलते हैं और डोर टू डोर वितरित करते हैं.
राधे की जीवटता देख स्कूटी देने की ठानी
राधे के सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर महाआर्यमन सिंधिया द्रवित हो गए. जब राधे के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह आर्थिक तंगी और शारीरिक चुनौती के बावजूद पिछले दो दशकों से अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसके बाद महाआर्यमन सिंधिया ने राधे बाथम की मदद करने के लिए अपने स्टाफ से कहा. जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दिलाने के बाद वीडियो कॉल तो राधे बेहद भावुक हो गया.
स्कूटी आप चलाएं, खर्चों की जिम्मेदारी हमारी
महाआर्यमन ने राधे को दीपावली के बाद आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराई. स्कूटी सौंपे जाने के दौरान महाआर्यमन सिंधिया ने वीडियो कॉल के जरिए राधे बाथम और उनके परिजनों से बातचीत की. सिंधिया ने राधे बाथम से कहा, "जब मैंने आपका वीडियो देखा, तो मैं बहुत भावुक हो गया. मेरी यही ख्वाहिश थी कि आपकी जिंदगी की परेशानियां कुछ कम हो सकें. इसी सोच के साथ हमने आपको यह स्कूटी दी है. इसके संचालन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, साथ ही इसके बीमा और अन्य खर्चों की जिम्मेदारी भी हमारी है, ताकि आपको कोई अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े."
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अपनी धर्मपत्नी को भी स्कूटी पर घुमाएं
महाआर्यमन सिंधिया ने राधे से कहा "इस स्कूटी से अब आपका काम आसान होगा. मैं जल्द ही शिवपुरी आऊंगा, तब आप मुझे अपनी इस नई गाड़ी पर घुमाइएगा." सिंधिया ने वीडियो कॉल पर राधे बाथम की पत्नी से भी बात की और पूछा "क्या वे इस उपहार से खुश हैं. अब वे खुद राधे जी से कहें कि उन्हें स्कूटी पर शहर की सैर कराएं."