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महाआर्यमन सिंधिया ने दिव्यांग हॉकर को दिया नायाब गिफ्ट, साथ में सैर करने की इच्छा जताई

शिवपुरी में महाआर्यमन सिंधिया ने दिव्यांग हॉकर को दिया नायाब गिफ्ट ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने दिव्यांग होने के बाद भी साइकिल से अखबार बांटने वाले राधे बाथम को इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर राधे बाथम की जीवटता वाले वीडियो देखे. वीडियो में देखा गया कि राधे दिव्यांग होने के बाद भी साइकिल से तड़के अखबार लेकर निकलते हैं और डोर टू डोर वितरित करते हैं.

राधे की जीवटता देख स्कूटी देने की ठानी