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80 की उम्र में भी नहीं तोड़ा बचपन का कमिटमेंट, सैकड़ों बच्चों को फ्री में दे रहे है शिक्षा

वरिष्ठ शिक्षक मधुसूदन चौबे अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उनका बचपन अभावों में बीता. वे सात भाई-बहनों वाले परिवार से हैं और उनके पिता एक निम्न वर्गीय शासकीय कर्मचारी थे. परिवार की आय सीमित थी, इसलिए ट्यूशन पढ़ना उनके लिए संभव नहीं था. पढ़ाई के दौरान जब कोई विषय समझ में नहीं आता, तो उसे समझाने वाला भी कोई नहीं मिलता था. मजबूरी में वे याद करके परीक्षाएं पास करते गए, लेकिन उसी समय उन्होंने मन में एक संकल्प लिया कि यदि कभी शिक्षक बने तो किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकेगी.

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ऐसे शिक्षक हैं, जिनके लिए पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन गया. एक्सीलेंस स्कूल के पूर्व प्राचार्य और भौतिक विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षक मधुसूदन चौबे पिछले 38 वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं. 80 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी वे रोज विद्यार्थियों के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा सबसे बड़ा सामाजिक दान है.

1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग (ETV Bharat)

1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग

यही संकल्प वर्ष 1988 में हकीकत बना. उन्होंने निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की, जो आगे चलकर मधुसूदन चौबे सेवा संस्कार संस्था के रूप में विकसित हुई. आज यहां कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के पढ़ाया जाता है. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अध्ययन के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.

शिक्षा सेवा की प्रेरक मिसाल

चौबे कहते हैं कि उन्हें सेवा का संस्कार अपने पिता से मिला. उनके पिता इतने ईमानदार थे कि घर से पानी लेकर दफ्तर जाते थे और बाहर किसी का पानी तक पीना पसंद नहीं करते थे. वही ईमानदारी और सादगी उनके जीवन की भी सबसे बड़ी पूंजी बनी. करीब चार दशक में इस संस्था से हजारों छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं. अनेक विद्यार्थी सरकारी सेवाओं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बना चुके हैं. मधुसूदन चौबे का मानना है कि एक शिक्षक का काम केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि ऐसे अवसर देना है जिससे हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके. यही सोच आज शिवपुरी में शिक्षा सेवा की एक प्रेरक मिसाल बन चुकी है.

सैकड़ों बच्चों को निशुल्क शिक्षा (ETV Bharat)

शिक्षा सेवा की प्रेरक मिसाल (ETV Bharat)

संस्था से जुड़े छात्र पुनीत श्रीवास्तव बताते हैं कि यहां प्रवेश के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है. विद्यार्थी अपनी इच्छा से आकर पढ़ाई कर सकते हैं. अकादमिक विषयों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं भी नियमित लगती हैं. यहां भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित, जीव विज्ञान समेत लगभग सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है. सर ने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली थीं, वही कारण बना कि उन्होंने शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क कर दी. उनका उद्देश्य है कि किसी बच्चे को फीस के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े.