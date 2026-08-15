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माधव टाइगर रिजर्व में खुशियों की गूंज, बाघिन MT-4 के साथ नजर आया नन्हा शावक, सिंधिया ने जताई खुशी

​शिवपुरी: माधव टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों और प्रदेश के लोगों के लिए बेहद उत्साहजनक समाचार आया है. यहां टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित की गई मादा बाघिन MT-4 पहली बार अपने लगभग 3 महीने के शावक के साथ दिखाई दी है. ​कैमरा ट्रैप और गश्ती टीम द्वारा ली गई शुरुआती तस्वीरों में शावक की झलक स्पष्ट हुई है. हालांकि प्रबंधन अभी इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करने में जुटा है कि MT-4 ने सिर्फ एक ही शावक को जन्म दिया है या उसके साथ अन्य शावक भी मौजूद हैं.

इससे पूर्व बाघिन MT-3 द्वारा 2 शावकों को जन्म देने के बाद माधव टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या 8 दर्ज की गई थी. MT-4 के इस नए शावक के सामने आने के बाद अब यह आंकड़ा कम से कम 9 तक पहुंच चुका है. ​डीएफओ हरिओम ने बताया, "नवजात शावक और बाघिन की सुरक्षा के लिए रिजर्व प्रबंधन ने विशेष ट्रैकिंग और निगरानी बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में और तस्वीरें सामने आने पर वास्तविक संख्या पूरी तरह साफ हो सकेगी."

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विट कर जताई खुशी (Jyotiraditya Scindia Twitter)

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विट कर जताई खुशी

​क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्विट किया. उन्होंने ट्विट कर लिखा कि "स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह देखकर मन प्रसन्न है कि माधव टाइगर रिजर्व में 10 मार्च 2025 को लाई गई MT-4 बाघिन अब अपने नन्हे शावक के साथ देखी गई है. मध्य प्रदेश की समृद्ध वन्यजीव विरासत और हमारे संरक्षण के प्रयासों की यह खूबसूरत सफलता हम सभी के लिए गर्व का क्षण है."

मार्च 2025 में मिला था टाइगर रिजर्व का दर्जा

केंद्र ​सरकार द्वारा मार्च 2025 में देश के 58वें और मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया था. 1751 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व क्षेत्र 375 वर्ग किमी कोर जोन और 1276 वर्ग किमी बफर जोन में विभाजित है. टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद से ही यहां बाघों के कुनबे में लगातार हो रही वृद्धि क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन और ईको टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा सकारात्मक संकेत है.