माधव टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघिन ने दिए दो नन्हे शावकों को जन्म, संख्या बढ़कर 11 हुई

माधव टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघिन ने दिए दो नन्हे शावकों को जन्म, संख्या बढ़कर 11 हुई
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी. शिवपुरी में स्थित माधव टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर 11 हुआ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:50 PM IST
शिवपुरी: शिवपुरी में स्थित माधव टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद उत्साहजनक और हर्ष का विषय सामने आया है. रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बलारपुर क्षेत्र में एक बाघिन ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है. इस खुशखबरी के साथ ही पार्क में वन्यजीवों का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है.
रविवार की शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन दोनों नन्हे शावकों की तस्वीरें साझा कीं, जिसके तुरंत बाद माधव टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी इनके जन्म की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है.
The roar grows louder in Madhya Pradesh! 🐅 3 new cubs + 6 tigers born in Madhav Tiger Reserve in our Shivpuri, taking the tiger population to 11 now! https://t.co/Lz8ykl6Bfz— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) October 25, 2026
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि को देश और राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बेहद सुखद मील का पत्थर बताया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में चलाए जा रहे प्रकृति व वन्यजीव संरक्षण के सफल प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की. इसके साथ ही, उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मैदानी कर्मचारियों और इस संरक्षण कार्य से जुड़े तमाम समर्पित कर्मियों को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है.
मार्च, 2023 में शुरू किया गया बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम
गौरतलब है कि माधव टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास और संरक्षण के बाद से यहाँ लगातार सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. यहां 10 मार्च, 2023 को बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू किया गया था. जिसके बाद से अब तक रिजर्व परिसर में तीसरी बार नन्हे शावकों का जन्म हुआ है. इन दो नए शावकों के दुनिया में आने से रिजर्व में बाघों की कुल संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है.
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि शिवपुरी के जंगलों का प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षा व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थितियां बाघों के रहन-सहन, प्रजनन और संरक्षण के लिए पूरी तरह अनुकूल साबित हो रही हैं. बाघों की इस बढ़ती संख्या से क्षेत्र में ईको-टूरिज्म को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों की दिलचस्पी में भारी इजाफा होने की पूरी उम्मीद है.