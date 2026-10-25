ETV Bharat / state

माधव टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघिन ने दिए दो नन्हे शावकों को जन्म, संख्या बढ़कर 11 हुई

माधव टाइगर रिजर्व में बाघिन ने दो नन्हे शावकों को दिया जन्म ( Jyotiraditya Scindia 'X' account )

शिवपुरी: शिवपुरी में स्थित माधव टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद उत्साहजनक और हर्ष का विषय सामने आया है. रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बलारपुर क्षेत्र में एक बाघिन ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है. इस खुशखबरी के साथ ही पार्क में वन्यजीवों का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है.

रविवार की शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन दोनों नन्हे शावकों की तस्वीरें साझा कीं, जिसके तुरंत बाद माधव टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी इनके जन्म की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी ​केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि को देश और राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बेहद सुखद मील का पत्थर बताया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में चलाए जा रहे प्रकृति व वन्यजीव संरक्षण के सफल प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की. इसके साथ ही, उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मैदानी कर्मचारियों और इस संरक्षण कार्य से जुड़े तमाम समर्पित कर्मियों को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है.