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LPG सिलेंडर लेने पहुंचे युवक के साथ मारपीट, एजेंसी संचालिका पर कमरे में बंद कर पीटने का आरोप

आरोप है कि वे मोबाइल से वीडियो डिलीट कराना चाहते थे. लेकिन युवक अपने साथी की मदद से बाइक पर सवार होकर वहां से निकल गया. इस घटना के बाद उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसे अब कई लोग शेयर कर रहें हैं. खनियाधाना के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष परमाल सिंह यादव ने भी यह वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया है.

गैस एजेंसी पर एलपीजी सिलेंडर लेने पहुंचे युवक के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है. इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें युवक को पकड़ने और उसके मोबाइल को छीनने का प्रयास करते कुछ लोग दिख रहे हैं.

शिवपुरी: खनियाधाना स्थित एक गैस एजेंसी का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो में एक गैस एजेंसी की संचालिका वैष्णवी भारद्वाज का वीडियो बनाते हुए एक शख्स आरोप लगा रहा है कि उसे कमरे के अंदर बंद कर उसके साथ मारपीट की गई है. वहीं, वीडियो में वैष्णवी और उसकी एजेंसी पर काम करने वाली महिला कर्मचारी उसे दौड़ा-दौड़ा कर मोबाइल छीनते और मारने की कोशिश करते भी दिख रही है.

एजेंसी संचालिका पर कमरे में बंद कर पीटने का आरोप (ETV Bharat)

दबाव बनाकर राजीनामा कराने का आरोप

खनियाधाना के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष परमाल सिंह यादव ने बताया कि "जिस लड़के के साथ मारपीट की गई है, वह वनखेड़ा पंचायत के सरपंच रामलखन यादव का बेटा चक्रेश है. इस मामले में पुलिस ने संबंधित पर दबाव बनाकर राजीनामा करवाया है. इसके अलावा रविवार को फिर से धर्मपुरा के पूर्व सरपंच के भाई राममिलन यादव के साथ अभद्रता की गई है.

रन्नौद और बसई एजेंसी संचालकों के कर्मचारियों के साथ भी इसी एजेंसी संचालिका(वैष्णवी) ने मारपीट की, क्योंकि वह समय पर सिलेंडर दे रहे थे. अब वह इसके कारण सिलेंडर वितरित करने नहीं आ रहे हैं. कुछ नेताओं की करीबी होने के कारण इस (वैष्णवी) पर कार्रवाई नहीं हो रही है."

गैस एजेंसी पर युवक के साथ अभद्रता (ETV Bharat)

शिकायत नहीं मिलने पर नहीं हुई कोई कार्रवाई

खनियाधाना टीआई केदार सिंह यादव ने बताया कि "वह युवक शिकायत करने के लिए तैयार नहीं हुआ. दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा हो गया है. इस कारण मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. अगर कोई शिकायत दर्ज करवाता, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाती."

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सूलेश्वर कुर्रे ने बताया कि "हमने उस एजेंसी के कनेक्शन बसई और रन्नौद एजेंसी को डायवर्ट कर विवाद समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन अब भी डीएसी नंबर को लेकर कोई समस्या है, तो मैं मामले को दिखवाता हूं. गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा." वहीं, इस पूरे मामले में वैष्णवी भारद्वाज का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. फिलहाल उनके पक्ष का इंतजार है.