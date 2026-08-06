गैस उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, इस तारीख तक नहीं कराई E-KYC तो बंद हो जाएगी सब्सिडी
शिवपुरी में गैस कनेक्शन की ईकेवाईसी न कराने वालों को देना होंगे दोगुने रुपए, 1004 रुपए में नहीं मिलेगा सिलेंडर, हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:09 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 11:09 AM IST
शिवपुरी: अगर आप शिवपुरी जिले के निवासी हैं और एलपीजी (LPG) रसोई गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले के उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम चेतावनी दी है. निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और उन्हें मार्केट रेट (कमर्शियल वैल्यू) पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना होगा.
28 हजार उपभोक्ताओं पर लटकी बंद होने की तलवार
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिवपुरी जिले में वर्तमान में कुल 4 लाख गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं. विभाग द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत अब तक अधिकांश लोगों का सत्यापन हो चुका है. हालांकि, जिले में अभी भी लगभग 5 से 7 प्रतिशत (करीब 28,000) ऐसे उपभोक्ता शेष हैं, जिन्होंने अब तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं कराई है.
यदि 16 अगस्त तक ये उपभोक्ता अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो 17 अगस्त से उन्हें सामान्य दरों पर सिलेंडर नहीं मिलेगा. ऐसे उपभोक्ताओं को ₹1004 के स्थान पर ₹2182 तक की भारी कीमत चुकानी होगी.
जिला आपूर्ति अधिकारी ने दी चेतावनी
शिवपुरी के जिला आपूर्ति अधिकारी शूलेस्वर कुर्रे ने जानकारी देते हुए बताया, "खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिले में लगातार डोर-टू-डोर अभियान चलाकर लोगों की ई-केवाईसी की जा रही है. जिले के लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं में से 5 से 7 प्रतिशत लोगों ने अभी भी केवाईसी नहीं कराई है. यदि वे 16 अगस्त तक अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो ₹1004 में मिलने वाला रियायती सिलेंडर उस रेट पर नहीं दिया जा सकेगा. उन्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा.
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नजदीकी डीलर नहीं जा सकते? घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें e-KYC
जो उपभोक्ता किसी कारणवश गैस एजेंसी या स्थानीय डीलर के पास जाने में असमर्थ हैं, वे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से भी इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं:
ऐप डाउनलोड करें: अपने मोबाइल के Google Play Store में जाएं और अपनी गैस कंपनी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें.
आधार फेस ऐप: फेस वेरिफिकेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से ही 'Aadhaar Face RD' ऐप भी डाउनलोड करें.
लॉगिन प्रक्रिया: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए ऐप में लॉगिन करें.
e-KYC ऑप्शन पर जाएं: मेन्यू में दिए गए e-KYC / Re-KYC के विकल्प को चुनें और अपना आधार नंबर दर्ज करें.
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: मोबाइल के फ्रंट कैमरे से अपना फेस स्कैन करें. वेरिफिकेशन सफल होते ही आपकी ऑनलाइन ई-केवाईसी जमा हो जाएगी.