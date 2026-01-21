ETV Bharat / state

अंतिम पलों में भी कुत्ते ने मालिक से निभाई वफादारी, शव के पास बैठा रहा गुमसुम

शिवपुरी में कुत्ते की वफादारी की हो रही चर्चा, मालिक की मौत के बाद भी नहीं छोड़ा साथ, जगदीश की मौत के बाद छोड़ा खाना-पानी.

SHIVPURI LOYAL DOG STORY
वफादारी की सच्ची मिसाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
शिवपुरी: आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सबसे वफादार प्राणी कोई होता है, तो वह कुत्ता होता है. लोग कुत्तों की वफादारी के किस्से सुनाते हुए नहीं थकते हैं. ऐसा ही एक दिल को छू जाने वाला वाकया शिवपुरी के ग्राम बड़ोरा में देखने को मिला. कुत्ता न सिर्फ अपने मालिक की हर खतरे से सुरक्षा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, बल्कि उसके लिए जान तक देने से भी पीछे नहीं हटता है. जरा सोचिए जब वही मालिक उसे इस दुनिया में छोड़कर चला जाए, तो उस पालतू पर क्या बीतती है.

शव की रखवाली करता रहा डॉग

पूरा मामला यह है कि करैरा के ग्राम बड़ोरा में एक ग्रामीण ने सोमवार-मंगलवार की रात आत्महत्या कर ली. मृतक की मौत के बाद उसका पालतू कुत्ता उसी के शव के पास बैठा आंसू बहाता रहा, जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वह उसके साथ मोर्चरी हाउस तक गया. आज व्यक्ति की आत्महत्या से ज्यादा उसके पालतू कुत्ते की वफादारी की चर्चा हो रही है. बड़ोरा निवासी देर रात जगदीश प्रजापति नाम के ग्रामीण ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली.

गुमसुम बैठा मालिक के शव के बहाता रहा आंसू (ETV Bharat)

कुत्ते की वफादारी की हो रही चर्चा

शिवपुरी में वफादार कुत्ते की वफादारी का ऐसा हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है. पुलिस ने वीडियो जारी कर उसकी वफादारी को सलाम किया है. यह वफादार कुत्ता अपने मालिक की लाश के पास रात भर बैठा रहा, जब सुबह पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए इसके मालिक को ले जाया गया तो उसके शव के साथ-साथ कुत्ता पूरे वक्त रहा. वह दौड़ता हुआ करीब 4 किलोमीटर तक उसके साथ गया. कुत्ते की यह तड़प और हिम्मत देखकर परिजनों का दिल पसीज गया और उन्होंने बीच रास्ते में उसे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बैठा लिया.

शव के पास गुमसुम बैठा रहा कुत्ता

मोर्चरी हाउस के बाहर कुत्ता अपने मालिक के इंतजार में बैठा रहा. उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह अपने मालिक के उठने का इंतजार कर रहा है. वहीं जब पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव वापस लाया गया और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, तब भी वह बहुत उदास था और परछाई की तरह बना रहा. ग्रामीणों का कहना है कि "जगदीश की मौत के बाद से कुत्ते ने कुछ भी खाया-पानी नहीं है. उसने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है. बस उदास चुपचाप अपने मालिक की चिता के पास बैठा रहा.

कुत्ते की वफादारी को एएसआई ने किया सलाम

पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम जांच शुरू कर दी है. यह घटना गांव वालों के लिए किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. इस वफादार कुत्ते की वफादारी को देखकर एएसआई शैलेन्द्र सिंह चौहान ने वीडियो संदेश कर सलाम किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे वफादार कुत्ते सदियों में पैदा होते हैं. यह हमारे लिए प्रेरणा लेने वाली बात है."

