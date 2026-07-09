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5 स्टार जैसा पंचायत भवन! शिवपुरी के लुकवासा गांव का कॉर्पोरेट लुक, सारा काम डिजिटल

शिवपुरी की लुकवासा ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में मॉडल के रूप में पहचान बना रही. ग्रामीणों के विवाद मौके पर सुलझाने हर सप्ताह जनसुनवाई.

Lukwasa hightech Panchayat
शिवपुरी के लुकवासा में फाइव स्टार जैसा पंचायत भवन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी : मध्य प्रदेश की पंचायतें अब बड़े शहरों के कॉर्पोरेट ऑफिसों को टक्कर देने लगी हैं. शिवपुरी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित लुकवासा पंचायत भवन अब सिर्फ प्रशासनिक कार्यों का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है. यहां स्वच्छता और सुव्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है.

लुकवासा में करीब 37.50 लाख रुपए की लागत से हाईटेक पंचायत भवन तैयार किया गया है, जो पहली नजर में किसी फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है. इस आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त भवन के बनने से अब ग्रामीणों को अपने छोटे-मोटे सरकारी कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इस हाईटेक पंचायत भवन में ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

शिवपुरी के लुकवासा गांव का कॉर्पोरेट लुक (ETV BHARAT)

वीआईपी गेस्ट रूम से लेकर सोलर पैनल तक

लुकवासा का यह नया पंचायत भवन आधुनिक वास्तुकला और बेहतरीन तकनीकी सुविधाओं का बेजोड़ नमूना है. इस दफ्तर में एंट्री करते ही आपको ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव की नई कहानी नजर आएगी. पंचायत भवन में सरपंच, सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग-अलग सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक रूम बनाए गए हैं. पटवारी के लिए भी अलग से बैठने की व्यवस्था है. ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों की बैठकों के लिए एक बड़ा और हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया गया है, जिसमें लगी आधुनिक टेबल-कुर्सियां किसी बड़े सरकारी मुख्यालय जैसा अहसास कराती हैं.

Lukwasa hightech Panchayat
लुकवासा ग्राम पंचायत में सारा काम डिजिटल (ETV BHARAT)

फाइव स्टार गेस्ट रूम और मॉडुलर किचन

बाहर से आने वाले अधिकारियों और अतिथियों के रुकने के लिए शानदार अतिथि गृह बनाया गया है. इसमें आरामदायक सोफा, डबल बेड, लंच टेबल और आधुनिक फर्नीचर मौजूद हैं. साथ ही सुसज्जित रसोईघर भी है, जहां इंडक्शन चूल्हा और गैस सिलेंडर की सुविधा है. यहां मेहमानों के लिए तुरंत चाय-नाश्ता तैयार किया जाता है. खास बात ये है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए भवन की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं. पूरा दफ्तर सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है. बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा सुनिश्चित रहती है.

Lukwasa hightech Panchayat
वीआईपी गेस्ट रूम से लेकर सोलर पैनल तक (ETV BHARAT)

जनसुनवाई में ऑन द स्पॉट निपटारा

हाईटेक पंचायत भवन में रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जनसुनवाई होती है. सरपंच, सचिव और पटवारी नियमित रूप से बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हैं. केंद्र सरकार की 'स्वामित्व योजना' के तहत मालिकाना हक से जुड़े काम और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' सहित अन्य सरकारी योजनाओं के आवेदनों का निपटारा यहां तेजी से किया जा रहा है. स्थानीय पंचायत सदस्यों और समाजसेवियों के प्रयासों से तैयार हुआ यह भवन अब पूरे मध्य प्रदेश में एक 'मॉडल पंचायत' के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है.

बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरिओम रघुवंशी कहते हैं "यह पंचायत भवन क्षेत्र के अन्य भवनों की तुलना में काफी अलग और आधुनिक है. यहां ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ता. बल्कि मौके पर ही उनका निपटारा किया जाएगा. भवन को हर प्रकार की हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है. मंगलवार को विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है."

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