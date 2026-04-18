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एक दफ्तर में तैनात दो क्लर्क, साथ का लिहाज छोड़ एक ने दूसरे से मांगी 60 हजार रिश्वत

शिवपुरी नगर पालिका का क्लर्क 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार. लोकायुक्त ने सीएमओ की भूमिका भी संदिग्ध पाई. जांच जारी.

Shivpuri lokayukt raid
शिवपुरी नगरपालिका क्लर्क 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:38 PM IST

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शिवपुरी : शिवपुरी नगर पालिका में तैनात दो क्लर्क. एक क्लर्क ने साथी क्लर्क से रिश्वत मांगी. अपनी बहाली के परेशान क्लर्क ने उससे कहा कि रिश्वत की राशि कुछ कम कर लो. लेकिन क्लर्क ने सीएमओ के हिस्से का हवाला देकर एक रुपया भी कम करने से इंकार कर दिया. निलंबित बाबू अपनी बहाली के लिए काफी निवेदन क्लर्क से लेकर सीएमओ तक करता रहा लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ. आखिरकार पीड़ित क्लर्क ने लोकायुक्त से शिकायत की. फिर लोकायुक्त ने आगे अपना काम किया.

नगरपालिका का क्लर्क 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

शिवपुरी नगर पालिका से सामने आए रिश्वत कांड में नगर पालिका सीएमओ की भूमिका भी संदिग्ध है. नगर पालिका में पदस्थ स्थापना बाबू भगवान लाल अपने ही विभाग में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक हरि बल्लभ चंदोरिया को निलंबन से बहाल कराने के बदले में 60 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. सहायक राजस्व निरीक्षक हरि बल्लभ ने लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर में इसकी शिकायत दर्ज कराई.

शिवपुरी नगरपालिका सीएमओ के खिलाफ भी जांच संभव (ETV BHARAT)

लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाई और कुछ सिलेक्टेड नोट देकर नगर पालिका शिवपुरी के बाबू भगवान लाल के पास हरि बल्लभ को भेजा. जैसे ही भगवान लाल ने पैसे लिए वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

सीएमओ के खिलाफ भी जांच संभव

लोकायुक्त को आशंका है कि इस मामले में नगर पालिका सीएमओ इशांत धाकड़ भी शामिल हो सकते हैं. लोकायुक्त ग्वालियर के निरीक्षक बलराम सिंह ने बताया "16 अप्रैल को शिकायत मिलने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई. आरोपी बाबू को 40 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो में सीएमओ को पैसे देने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद आवश्यक हुआ तो सीएमओ का नाम भी एफआईआर में जोड़ा जा सकता है."

सीएमओ क्या बोले अपनी सफाई में

सीएमओ इशांक धाकड़ का कहना है "एआरआई चंदौरिया को लापरवाही के चलते निलंबित किया गया था. उन्होंने एक नामांतरण फाइल को करीब एक साल तक लंबित रखा था, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा टैक्स संबंधी गड़बड़ियों के आधार पर भी उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए."

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