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एक दफ्तर में तैनात दो क्लर्क, साथ का लिहाज छोड़ एक ने दूसरे से मांगी 60 हजार रिश्वत

शिवपुरी नगरपालिका क्लर्क 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार ( ETV BHARAT )