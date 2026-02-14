ETV Bharat / state

शिवपुरी में एडवोकेट की दिनदहाड़े हत्या, कोर्ट जाते वक्त मारी गोली

मृतक की पहचान घरियाली मोहल्ला, पुराना बाजार निवासी एडवोकेट संजय कुमार सक्सेना के रूप में हुई है. वे प्रतिदिन की तरह सुबह अपने घर से कोर्ट के लिए निकले थे. जैसे ही वे सुनसान मार्ग पर पहुंचे, अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी. हमलावर कहां से और कैसे आए थे, उनके पास कोई गाड़ी थी या पैदल वहां पहुंचे थे, इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.

शिवपुरी: करैरा में शनिवार को दिनदहाड़े एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है. घटना आनंद सागर मंदिर के पास स्थित सिद्धन रोड की है. यहां मौजूद किले के पीछे सुनसान सड़क पर जब वकील बाइक से कोर्ट जा रहे थे. तभी बीच रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई है.

घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू

कुछ समय बाद उसी मार्ग से गुजर रहे दूसरे अधिवक्ता ने जब एडवोकेट संजय कुमार को सड़क पर लहूलुहान हालत में देखा, तो तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की. वहीं, शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज

घटना मार्ग पर जाने वाली सड़क और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. संदिग्धों की तलाश में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया, " करैरा के वकील जिनकी उम्र 57 साल थी उनकी अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. ये एक प्री प्लांड मर्डर है. इसमें जो लोग संदेही है, उन तक पहुंचे की कोशिश की जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है."

जमीनी विवाद में हत्या की आशंका

परिजनों ने इस हत्या के पीछे जमीनी विवाद को कारण बताते हुए 4 लोगों पर संदेह जताया है. एडवोकेट संजय सक्सेना के भाई एडवोकेट कुलदीप सक्सेना ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या गांव सिगदाऊआ के कुछ लोगों ने रंजिश के चलते कराई है. उन्होंने कहा, " संजय ने गांव में किशोरी जाटव की जमीन का केस लड़ा था, जिसमें किशोरी जाटव जीत गया था. इसके बाद वह आगे से केस नहीं लड़ने की धमकी दी जा रही थी.

इसके बावजूद अधिवक्ता संजय मिठुआ, जाटव के पक्ष में एक अन्य जमीन विवाद का केस लड़ रहे थे. इस जमीन के एक हिस्से पर शिक्षक कमलेश शर्मा का कब्जा बताया जा रहा है. कुलदीप सक्सेना ने पुलिस को बताया कि "कमलेश शर्मा केस से हटने या राजीनामा कराने के लिए लगातार दबाव और धमकी मिल रही थी."