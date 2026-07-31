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शिवपुरी में लैब्राडोर की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या, बेजुबान कुत्ते का शव लेकर थाने पहुंची महिला

​शिवपुरी: शहर के फिजीकल थाना क्षेत्र स्थित आने वाले शांति नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और अमानवीय मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने अपने 8 माह के मासूम पालतू लैब्राडोर कुत्ते को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने का आरोप पड़ोसियों पर लगाया है. न्याय की गुहार लगाते हुए बिलखती हुई पीड़िता शुक्रवार को बेज़ुबान के शव के साथ फिजिकल थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

टहलते हुए बाहर गया डॉगी वापस नहीं आया

जानकारी के मुताबिक ​शांति नगर कॉलोनी की रहने वाली पीड़िता प्रीति परिहार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि "गुरुवार शाम उनका 8 माह का पालतू लैब्राडोर कुत्ता खाना खाने के बाद रोज की तरह घर से बाहर निकला था. टहलते हुए वह कुछ ही दूरी पर स्थित झींगुरा स्थित 'दिव्यांश आरओ वाटर प्लांट' के संचालक मूलचंद खटीक के घर की तरफ चला गया. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा.

कुत्ते पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला

​प्रीति परिहार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरओ प्लांट संचालक मूलचंद खटीक, उनके बेटे गोलू और ड्राइवर ने मिलकर बेजुबान कुत्ते को घेर लिया और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. लाठियों की बेदर्दी से की गई पिटाई के कारण मासूम लैब्राडोर की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई. पीड़िता का यह भी आरोप है कि अपनी इस घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए आरोपियों ने कुत्ते के शव को उठाकर काफी दूर फेंक दिया, ताकि किसी को घटना की भनक तक न लग सके.