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शिवपुरी में लैब्राडोर की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या, बेजुबान कुत्ते का शव लेकर थाने पहुंची महिला

शिवपुरी में बेजुबान कुत्ते की बेरहमी से पिटाई, लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर लैब्राडोर कुत्ते को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने दर्ज किया मामला.

SHIVPURI DOG BRUTALLY KILLED
शिवपुरी में कुत्ते की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
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​शिवपुरी: शहर के फिजीकल थाना क्षेत्र स्थित आने वाले शांति नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और अमानवीय मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने अपने 8 माह के मासूम पालतू लैब्राडोर कुत्ते को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने का आरोप पड़ोसियों पर लगाया है. न्याय की गुहार लगाते हुए बिलखती हुई पीड़िता शुक्रवार को बेज़ुबान के शव के साथ फिजिकल थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

टहलते हुए बाहर गया डॉगी वापस नहीं आया

जानकारी के मुताबिक ​शांति नगर कॉलोनी की रहने वाली पीड़िता प्रीति परिहार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि "गुरुवार शाम उनका 8 माह का पालतू लैब्राडोर कुत्ता खाना खाने के बाद रोज की तरह घर से बाहर निकला था. टहलते हुए वह कुछ ही दूरी पर स्थित झींगुरा स्थित 'दिव्यांश आरओ वाटर प्लांट' के संचालक मूलचंद खटीक के घर की तरफ चला गया. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा.

कुत्ते पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला

​प्रीति परिहार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरओ प्लांट संचालक मूलचंद खटीक, उनके बेटे गोलू और ड्राइवर ने मिलकर बेजुबान कुत्ते को घेर लिया और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. लाठियों की बेदर्दी से की गई पिटाई के कारण मासूम लैब्राडोर की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई. पीड़िता का यह भी आरोप है कि अपनी इस घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए आरोपियों ने कुत्ते के शव को उठाकर काफी दूर फेंक दिया, ताकि किसी को घटना की भनक तक न लग सके.

शिकायत करने पर आरोपियों ने जान से मारने की दी धमकी

​जब कुत्ता देर रात तक घर वापस नहीं आया, तो चिंतित परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों से उन्हें जानकारी मिली कि उनके पालतू लैब्राडोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. ​पीड़िता का कहना है कि जब वे इस बात का जवाब मांगने और घटना की सच्चाई जानने आरोपियों के घर पहुंचे, तो आरोपियों का रवैया बेहद आक्रामक था. उन्होंने परिहार परिवार के साथ जमकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकियां दी. उनके साथ मारपीट करने का भी प्रयास किया.

कुत्ते के शव का कराया पोस्टमार्टम

​घटना से आहत प्रीति परिहार शुक्रवार को बेजुबान के शव को लेकर सीधे फिजिकल थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ नामज़द शिकायत दर्ज कराई. फिजिकल थाना पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला जांच में ले लिया है. इस मामले में फिजिकल थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि "कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया है. साथ-साथ आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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