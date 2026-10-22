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शिवपुरी कोतवाली में शराब पार्टी और जुआ के दौरान चले लात-घूंसे, TI लाइन अटैच, SI व 6 कांस्टेबल सस्पेंड

शिवपुरी कोतवाली में शराब पार्टी और जुआ के दौरान चले लात-घूंसे ( ETV BHARAT )

​शिवपुरी/उज्जैन/मुरैना : शहर की थाना कोतवाली परिसर में अनुशासनहीनता और अनियमिताओं से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है. आरोप है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर पूजन के बाद थाने के भीतर ही शराब पार्टी, जुआ खेलने और आपस में मारपीट हुई. इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक यांगचिन डोलकर भूटिया ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर एसआई और 6 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है.

एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया