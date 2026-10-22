शिवपुरी कोतवाली में शराब पार्टी और जुआ के दौरान चले लात-घूंसे, TI लाइन अटैच, SI व 6 कांस्टेबल सस्पेंड
विजयादशमी की रात शिवपुरी थाना कोतवाली में पुलिस वालों ने सारी मर्यादाएं लांघी. पुलिस विभाग को शर्मसार करने पर पुलिस अधीक्षक सख्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:08 PM IST
शिवपुरी/उज्जैन/मुरैना : शहर की थाना कोतवाली परिसर में अनुशासनहीनता और अनियमिताओं से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है. आरोप है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर पूजन के बाद थाने के भीतर ही शराब पार्टी, जुआ खेलने और आपस में मारपीट हुई. इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक यांगचिन डोलकर भूटिया ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर एसआई और 6 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है.
एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया
मामले के अनुसार विजयादशमी की रात पूजन के बाद कोतवाली थाने के भीतर आरक्षकों द्वारा शराब पार्टी का आयोजन किया गया. इस दौरान थाने में ही जुआ खेलने और नशे की हालत में पुलिसकर्मियों के बीच आपसी विवाद व मारपीट होने लगी. हालांकि इस घटना को लेकर कोई फुटेज सामने नहीं आया. बताया जाता है कि इस मामले को दबाने के प्रयास किया गया. लेकिन मामला एसपी तक पहुंच गया. एसपी यांगचिन डोलकर भूटिया ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया.
एसडीओपी को सौंपी जांच
एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. एसपी ने टीआई रोहित दुबे को लाइन अटैच किया गया है. इसके साथ ही 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है. इस मामले में कोतवाली टीआई रोहित दुबे ने बताया "हां मुझे लाइन अटैच कर दिया गया है. इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं." एएसपी शिवपुरी आरडी प्रजापति ने बताया "दो पुलिसकर्मियों के बीच विवाद की जानकारी मिली है. मामले की जांच SDOP को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."
उज्जैन के उन्हेल में पुलिस पर जानलेवा हमला
उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में आने वाले गांव नागझिरि में बुधवार को बड़ा बवाल हुआ. दो पड़ोसियों के विवाद की शिकायत पर आरोपियों को दबोचने पहुंची पुलिस पर लाठी, पत्थरों से हमला किया गया. घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसमें एक महिला कॉन्स्टेबल भी है. आरोपियों ने एसआई की वर्दी तक फाड़ दी. इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा.
आरोपी हमला कर मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. उन्हेल थाना प्रभारी संतोष चौहान ने बताया "एसआई धारासिंह चावड़ा, आरक्षक अखिलेश यादव, पंकज खरते, विक्रम राघव और महिला कांस्टेबल नेहा भालसे आरोपियों को पकड़ने गए थे. इसी दौरान हमला हो गया. महिला कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. कुल 7 नामजद आरोपी हैं."
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मुरैना में चेकिंग के दौरान आरक्षक को वाहन ने कुचला
मुरैना में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. नेशनल हाईवे-44 पर वाहन चेकिंग के दौरान ये घटना हुई. आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. बुधवार रात करीब 8 बजे दरोगा सहित 05 पुलिसकर्मियों की टीम चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी.
इसी दौरान आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी बाइक पर सवार तीन लोगों को रुकने का इशारा कर रहे थे. उन्हें रोकने के प्रयास में वह हाईवे के बीच पहुंच गए. तभी धौलपुर की ओर से आए तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. करीब 12 किलोमीटर पीछा करने के बाद नूराबाद-बानमोर के पास वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया. चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया. सीएसपी कविंद्र सिंह चौहान ने बताया "हादसे में गंभीर रूप से घायल आरक्षक की मौत हो गई."