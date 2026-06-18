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जनसेवा ही पैनकिलर! पैर में फ्रैक्चर तो SDM ने ऑफिस में डाला तख्त, रोज की भांति सारे काम

शिवपुरी के कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का जज्बा देख अफसरों के साथ ही जनता हैरान. यतीश मोनू प्रधान की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 1:44 PM IST

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शिवपुरी : अगर जनसेवा का जज्बा है, ड्यूटी के प्रति ईमानदारी का बोध है तो बड़े से बड़ा दर्द और बाधा बहुत छोटी हो जाती है. इस बात को साबित कर रहे हैं कोलारस के एसडीएम अनूप श्रीवास्तव. एसडीएम के पैर फ्रैक्चर हुआ. डॉक्टर ने डेढ़ माह बेडरेस्ट की सलाह दी. लेकिन एसडीएम नहीं रुके. घर से ऑफिस तक कार से आते हैं. तहसील भवन के गेट से ऑफिस तक लोगों के कंधे का सहारा लेकर एक पैर के दम पर चलकर आते हैं. उन्होंने ऑफिस में एक तख्त डाल लिया है. इसी पर बैठकर तो कभी लेटकर जनता के काम निपटाते हैं.

एसडीएम ने दफ्तर को बनाया कंट्रोल रूम

एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने ऑफिस को ही कंट्रोल रूम बना लिया है. उन्होंने छुट्टी लेकर आराम करने की बजाय जनता की सेवा को प्राथमिकता दी. वे अपने कार्यालय में ही तख्त डलवाकर फाइलों का निपटारा कर रहे हैं. आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं. हालांकि डॉक्टरों ने बेडरेस्ट की सलाह दी थी. ​एक ओर जहां सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बहाने बनाकर हफ्तों की मेडिकल लीव पर चले जाते हैं. वहीं एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने अलग राह चुनी.

एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का जज्बा देख स्टाफ भी हैरान (ETV BHARAT)

छुट्टी पर जाते तो फरियादी परेशान होते

एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है "अगर वे लंबे समय तक छुट्टी पर चले गए तो तहसील का सरकारी कामकाज प्रभावित होगा. नामांतरण, सीमांकन, कानून-व्यवस्था और विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए दूरदराज के गांवों से आने वाले गरीब ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता. इसलिए उन्होंने अपने कार्यालय के कक्ष में ही लकड़ी का तख्त डलवाया और इसी पर बैठकर लोगों की समस्याएं हल कर रहे हैं. अब वे रोजाना समय पर कार्यालय पहुंच रहे हैं और फाइलों का निपटारा करते हैं."

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एसडीएम ने दफ्तर को बनाया कंट्रोल रूम (ETV BHARAT)

तख्त पर बैठकर निपटा रहे फाइलें

कोलारस एसडीएम कार्यालय का नजारा बेहद भावुक और उत्साहित करने वाला है. एसडीएम अनूप श्रीवास्तव तख्त पर कभी बैठे तो कभी लेटे रहते हैं, उनका प्लास्टर बंधा पैर सीधा रहता है और वे ​आम जनता की शिकायतें सुन रहे हैं. मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. ​शासकीय फाइलों और जरूरी दस्तावेजों का लगातार अवलोकन कर उन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. अधीनस्थ राजस्व अमले जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों की बैठकें लेकर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं.

एसडीएम कार्यालय का नजारा ही अलग

एसडीएम कार्यालय में अपनी समस्या लेकर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई अफसर नहीं देखा. आमतौर पर साहब लोगों से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यहां साहब खुद तकलीफ में होने के बाद भी हमारी बात सुन रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी एसडीएम अनूप श्रीवास्तव के इस जज्बे के चर्चे हैं.

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