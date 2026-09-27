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100 साल पुरानी टंकी खस्ताहाल, कभी भी हो सकती है धराशायी, रहवासियों के लिए न बन जाए काल

100 साल पुरानी टंकी खस्ताहाल ( ETV Bharat )

शिवपुरी: कोलारस नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 8 में एक बड़ा हादसा होने की आशंका लगातार बनी हुई है. यहां लगभग 100 साल पुरानी पानी की टंकी अत्यंत जर्जर और खस्ताहाल स्थिति में खड़ी है. टंकी की सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री लगातार झड़ रही है, जिसके चलते आसपास के रहवासियों में हर वक्त इसके गिरने का भय सता रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से इस खतरनाक हो चुकी टंकी को जल्द से जल्द हटाने की पुरजोर मांग की है.