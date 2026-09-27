100 साल पुरानी टंकी खस्ताहाल, कभी भी हो सकती है धराशायी, रहवासियों के लिए न बन जाए काल
कोलारस में जर्जर हो चुकी 100 साल पुरानी पानी की टंकी, मंडरा रहा गिरने का खतरा, रहवासियों में दहशत का माहौल. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 8:47 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 8:58 AM IST
शिवपुरी: कोलारस नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 8 में एक बड़ा हादसा होने की आशंका लगातार बनी हुई है. यहां लगभग 100 साल पुरानी पानी की टंकी अत्यंत जर्जर और खस्ताहाल स्थिति में खड़ी है. टंकी की सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री लगातार झड़ रही है, जिसके चलते आसपास के रहवासियों में हर वक्त इसके गिरने का भय सता रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से इस खतरनाक हो चुकी टंकी को जल्द से जल्द हटाने की पुरजोर मांग की है.
15 साल से बंद पड़ी है टंकी
वार्ड क्रमांक 08 के रहने वाले युवक रिंकू रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''यह पानी की टंकी करीब एक सदी यानी 100 साल पुरानी है. इसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए नगर परिषद ने लगभग 15 साल पहले ही इसमें पानी भरना और जलापूर्ति करना पूरी तरह से बंद कर दिया था. उपयोग बंद होने के बावजूद इस खतरनाक ढांचे को आज तक जमींदोज या डिस्मेंटल नहीं किया गया है, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है. वर्तमान में स्थिति यह है कि टंकी का ढांचा अंदर से खोखला हो चुका है और इसके हिस्से लगातार नीचे गिर रहे हैं.''
क्या हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन!
स्थानीय नागरिकों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि, वर्ष 2021 में भी कोलारस कस्बे में एक नवीन पानी की टंकी भरभराकर गिर चुकी है. उस घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में जर्जर टंकियों को लेकर डर का माहौल है. रहवासियों का कहना है कि वार्ड-8 की इस टंकी को लेकर कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं. परंतु अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि यह जर्जर टंकी अचानक जमींदोज होती है, तो यहाँ पास में रहने वाले परिवारों और उनकी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुँच सकता है.
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एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा
इस मामले में कोलारस एसडीएम शिव दयाल धाकड़ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि, ''इस संबंध में नगर परिषद सीएमओ से तुरंत चर्चा की जाएगी. साथ ही, मौके पर जाकर टंकी की यथास्थिति की भौतिक जांच कराई जाएगी. यदि निरीक्षण में टंकी खस्ताहाल और खतरनाक पाई जाती है, तो उसे नियमानुसार तुरंत डिस्मेंटल कराने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.