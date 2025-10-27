ETV Bharat / state

शिवपुरी में आधी रात को अचानक तेज बारिश से सूख रही मक्का की फसल पानी-पानी

शिवपुरी जिले में फिर तेज बारिश ने किसानों का भारी नुकसान किया. कोलारस क्षेत्र में खेतों में सूख रही फसल को ज्यादा क्षति.

Shivpuri damage maize crop
अचानक तेज बारिश से सूख रही मक्का की फसल पानी-पानी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
शिवपुरी : शिवपुरी जिले में इस साल बारिश किसानों पर कहर बनकर टूट रही है. जिले के कोलारस क्षेत्र के अंतर्गत कई गांवों में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात तेज बारिश से हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ है. बारिश के कारण खेत-खलिहानों में सूख रही मक्का की फसल भीग गई. बारिश आधी रात को होने के कारण किसान कुछ नहीं कर सके. इससे पहले जुलाई और सितंबर में भी शिवपुरी जिले में बारिश ने कहर बरपाया था.

आधी रात को बारिश, फसल बचाने का मौका नहीं मिला

इन दिनों किसानों ने अपने खेतों में उगाई मक्का की फसल कटवा ली है और हार्वेस्टिंग के बाद खेत-खलियानों में सुखा रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात ग्राम मड़वासा, पीरौंठ, तरावली, रामगढ़, मैघोनाबड़ा, बरौदिया आदि गांवों में तेज बारिश हुई. बारिश के कारण खेतों और खलियानों में सूखने के लिए बिखरी पड़ी मक्का पानी-पानी हो गई. किसानों का कहना है "इन सभी गांवों में करीब 15 से 20 हजार बीघा जमीन पर मक्का की फसल बोई गई थी. ये पूरी फसल किसानों के खेत, खलिहान, घर की छतों व आंगन में सूखने की बिखरी पड़ी थी. पूरी फसली पानी में भीग गई."

शिवपुरी में तेज बारिश से मक्का की फसल को भारी नुकसान (ETV BHARAT)

कोलारस में सवा लाख क्विंटल मक्का भीगने का दावा

किसानों का कहना है "लगभग सवा लाख क्विंटल से भी अधिक फसल पानी में भीग गई. पानी में भीगने के कारण मक्के की क्वालिटी खराब हो गई है, क्योंकि दाना काला पड़ जाएगा. वहीं दूसरी ओर भीगने के बाद जब दाने को धूप में सुखाया जाएगा तो उसका वजन कम हो जाएगा. ऐसे में उन्हें बाजार में फसल का पूरा भाव नहीं मिलेगा." इससे पहले बारिश ने बोवनी के समय भी नुकसान किया था. बाजार में जब मक्का का भाव दो हजार रुपये प्रति क्विंटल होगा, उस समय व्यापारी उनकी मक्का का भाव 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल देगा. ऐसे में उन्हें इस बारिश के कारण 40 से 50 प्रतिशत तक का नुकसान हो गया है.

Shivpuri damage maize crop
कोलारस में सवा लाख कुंटल मक्का भीगने का दावा (ETV BHARAT)

किसान बोले- 50 फीसदी तक नुकसान हुआ

मड़वासा के किसान रामवीर यादव, विकुल यादव ने बताया "हमारे गांव में ही करीब 4 हजार बीघा में मक्का की फसल थी. फसल सूख रही थी, बारिश के कारण भीग गई. 40 से 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है. फसल की क्वालिटी और वजन कम हुआ है."

वहीं, दूसरी तरफ, कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने खेतों में सरसों और मसरा की बोवनी कर दी है, उन किसानों के चेहरे खिल उठे हैं." इन किसानों का कहना है "यह बारिश उनके लिए मावठा की बारिश जैसी हुई है. इससे उनकी फसल में फायदा होना तय है. इस मामले में उपसंचालक कृषि विभाग पान सिंह करोरिया का कहना है "जानकारी मिली है. नुकसान का आकलन कराया जा रहा है."

